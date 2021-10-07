Benzin ve motorine zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 08/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 26 Motorinde 12 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 08/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 23 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."