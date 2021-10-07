Benzin ve motorine zam geldi

Benzine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 26 kuruş zam yapılırken, artışın pompa fiyatlarına yansımayacağı bildirildi. Motorinde yapılan 35 kuruşluk artışın ise 23 kuruşu pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 08/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 26 Motorinde 12 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 08/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 23 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."