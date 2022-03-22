Benzin ve motorine zam bekleniyor

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Dünya gazetesi yazarı <strong>Alaattin Aktaş</strong>, sosyal medya hesabından benzin ve motorine zam beklendiğini duyurdu.</p>\n<p>Aktaş yaptığı paylaşımda benzine 1,67 lira, motorine ise 1,60 lira bu gece yarısından itibaren zam geleceğini ifade etti.</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2022/03/1647930151631-screenshot-1.png" alt width="600" height="524" /></p>\n</body>\n</html>