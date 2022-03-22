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Ekonomi

Benzin ve motorine zam bekleniyor

22 Mart 2022 09:21

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, sosyal medya hesabından benzin ve motorine zam beklendiğini duyurdu.

Aktaş yaptığı paylaşımda benzine 1,67 lira, motorine ise 1,60 lira bu gece yarısından itibaren zam geleceğini ifade etti.

Alaattin Aktaşbenzinmotorinzam
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