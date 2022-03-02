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Ekonomi

Benzin ve motorine zam bekleniyor

Ekonomist Oğuz Demir bu geceden itibaren benzine 88 kuruş, motorine 1,50 lira zam geleceğini ifade ederken, Ekonomist İris Cibre benzin fiyatlarının 18 lirayı aşacağını belirtti

02 Mart 2022 09:46

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan petrol fiyatlarının etkisiyle akaryakıtta yeni zamlar bekleniyor. Ekonomistler yeni zam oranının 88 kuruş ile 1.60 kuruş arasında olacağını öngörüyor.

Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 110 doları aşmıştı. 

TIKLAYIN: Brent petrolün varil fiyatı 110 doları geçti

Halk TV'ye konuşan ekonomist Oğuz Demir, bu gece benzine 88 kuruş, motorine ise 1,50 kuruş zam beklendiğini aktararak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Petrol 2012'de seviyeleri görmüştük. Rusya savaş nedeniyle gelen yaptırımlara karşı hala petrol kozunu oynamadı. Oynar mı? Sanmıyorum. Ama eğer piyasayı sıkıştırmak istersen petrol fiyatları muhtemelen 120 doların üzerini görür. Rusya petrol kozunu kullanmasa da işgal uzadığı sürece petrol fiyatlarında artış bekleniyor."

Ekonomist İris Cibre ise twitter hesabından yaptığı paylaşımda petrol fiyatlarının 110 dolara ulaştığını hatırlatarak "1,60 lira civarında zam görebiliriz. Bu da benzin fiyatlarını 18 liranın üzerine taşır" dedi.

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