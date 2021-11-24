Akaryakıt fiyatlarına zam; LPG 65 kuruş, benzin ve motorin 1 liradan fazla arttı

Dolar/TL'de yaşanan yükselişten kaynaklı akaryakıt ürünlerine zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,02, motorine 1,06 TL zam gelirken, LPG otogaza ise 65 kuruş zam geldi.

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 8,65 liradan 9,67 liraya, Ankara'da 8,72 liradan 9,74 liraya, İzmir'de ise 8,74 liradan 9,76 liraya yükselecek.

Motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 8,69 liradan 9,75 liraya, Ankara'da 8,77 liradan 9,83 liraya, İzmir'de ise 8,79 liradan 9,85 liraya yükselecek.

LPG Otogazın litre satış fiyatı ise İstanbul’da ortalama 7,56 liradan 8,21 liraya, Ankara’da 7,64 liradan 8,29 liraya, İzmir’de ise 7,66 liradan 8,31 liraya yükselecek.