-BENZİN TÜKETİMİ AZALDI, LPG TÜKETİMİ ARTTI SAKARYA (A.A) - 30.07.2010 - Petrol Sanayi Derneğinin (PETDER) bu yılın ilk yarısına ilişkin sektör raporuna göre, söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre tüketim kırsal motorinde yüzde 6,8, benzinde yüzde 8,5 azalırken, LPG tüketimi yüzde 8,5 arttı. PETDER'den yapılan açıklamaya göre, Ocak-Haziran dönemine ait sektör raporunda '10 numara yağ' adı altında yapılan faaliyetler nedeniyle oluşan yıllık vergi kaybının 1 milyar liranın üzerine çıktığı belirtilerek, söz konusu faaliyetlerin vergi kaybı ve haksız rekabet yaratmasının yanı sıra araç motorlarına, çevre ve insan sağlığına telafisi imkansız zararlar verdiğinin ifade edildiği kaydedildi. Yılın ilk altı ayında benzinler, motorinler ve LPG'den oluşan toplam otomotiv yakıtları tüketiminin 2009 yılının aynı dönemine göre değişmeyerek 8,5 milyon ton olarak gerçekleştiği kaydedilen raporda, şöyle denildi: ''Ülkemizdeki ticari ve sınai faaliyetlerin önemli bir göstergesi olan kırsal motorin tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 azalarak, yaklaşık 400 bin metreküp geriledi.'' Toplam benzin tüketiminin geçen yıla göre yüzde 8,5 oranında azalarak, yaklaşık 1 milyon ton (1,3 milyon metreküp) olarak gerçekleştiği kaydedilen raporda, daha düşük ÖTV tutarı nedeniyle benzinden artan bir pay alan LPG tüketiminin aynı dönemde yaklaşık yüzde 8,5 oranında artarak 1,15 milyon tona ulaştığı bildirildi. Fuel oil ve kalyak türleri tüketiminin bir önceki yıla göre yüzde 59 oranında azalarak 523 bin ton olarak gerçekleştiğine dikkat çekilen raporda, şunlar kaydedildi: ''Ekonomik büyüme ve sınai üretim ile ilişkili bir başka önemli gösterge, yağlama yağları tüketimi ise yüzde 32 oranında artarak 177 bin ton olarak gerçekleşti. Toplam akaryakıt tüketiminin (benzinler, motorinler ve fuel oiller toplamı) yüzde 9,4 azalmasına rağmen, 2009 yılının Temmuz ve Aralık aylarında iki kez yapılan ÖTV artışları nedeniyle, 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde akaryakıt tüketiminden sağlanan dolaylı vergiler (KDV ve ÖTV) bir önceki yıla göre yüzde 23 oranında artarak 16 milyar liraya ulaştı. LPG tüketiminden sağlanan dolaylı vergi gelirleriyle birlikte, petrol ve LPG sektörlerinin sağladığı dolaylı vergiler 2010 yılının ilk çeyreğinde yüzde 24,5 artarak, 19 milyar liraya ulaştığı hesaplanıyor.''