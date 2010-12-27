-BENZİN TASARRUFU SAĞLAYAN YENİ SİSTEM DETROIT (A.A) - 27.12.2010 - Amerikan otomobil üreticisi Ford, araç durduğunda motoru kapatan yeni bir benzin tasarruf sistemini yaygınlaştıracağını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, Auto Start-Stop teknolojisinin sessiz, sarsıntısız ve sürücü alışkanlıklarında değişiklik gerektirmeyen bir sistem olduğu belirtilerek, araç şehir trafiğinde her durduğunda, ayağın fren pedalından çekilmesiyle motorun yeniden çalışmaya başladığı kaydedildi. Motor durduğunda otomobilin ısıtma ve soğutma da dahil olmak üzere tüm sistemlerinin normal olarak çalışacağını açıklayan firma, yeni teknoloji sayesinde şehir içinde benzin tüketiminin yüzde 4 ila yüzde 10 azaltılabileceğini bildirdi. Emisyonu da azaltan bu sistemin benzeri şimdiye dek sadece melez motorlu araçlar ile bazı Avrupalı araç üreticileri tarafından kullanılıyordu.