-BENZİN İSTASYONUNA HAVAİ FİŞEKLİ SALDIRI MERSİN (A.A) - 12.10.2010 - Mersin'deki bir benzin istasyonuna düzenlenen havai fişekli saldırı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Alınan bilgiye göre, 9 Ekim Cumartesi günü kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından Demirtaş Mahallesi'ndeki bir benzin istasyonuna havai fişeklerle saldırı düzenlendi. Saldırganlar, daha sonra ara sokaklara kaçarak, kayboldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaşananları kaydeden güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Bu arada gün içerisinde, bazı mahallelerde izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruplara polis müdahale etmiş, gösterilere katılmayan çocuklara ise polis balon dağıtmıştı.