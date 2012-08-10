Benzin istasyonları pazar günü kapalı olacak

Akaryakıt istasyonları 88 yıl sonra Hafta Tatili Kanunu'nun gazabına uğradı. 1924 yılında yürürlüğe giren kanunda hiçbir şekilde yer bulmayan istasyonlara sürpriz ruhsat zorunluluğu çıktı. Ruhsatı olmayanlar pazar günleri açılamayacak.



394 sayılı Hafta Tatili Kanunu, 21 Ocak 1924 yılında yürürlüğe girdi. Hafta Tatili Kanunu akaryakıt sektörü için 88 yıl sonra hatırlandı. Belediyeler istasyonlara giderek hafta sonu çalışma ruhsatı denetimlerine başladı. Türkiye genelinde yaklaşık 12 bin istasyon bulunuyor. İstasyon başına ruhsat maliyeti 800 TL civarında. Ruhsatlar her yıl yenilenecek.

Radikal'in haberine göre, istasyon sahipleri belediye yetkililerinin ruhsat denetimleri yapmaya başladığını ve ruhsatların alınması için de 15 gün süre tanındığını açıklıyor. “Bütçe açığını kapatacak adres yine biz olduk” diyen istasyon sahipleri hafta sonu çalışma ruhsatının 830 lira olduğunu söylüyor. Bazı istasyon sahipleri ruhsat için başvuruda bulunduğunu belirtirken, bazıları ise tepki olarak "Pazar günü kapatırız. Nöbetçi istasyon dönemi başlar" diyor.

Akaryakıt istasyonlarının hukuk servislerinin son dönemde bu konu ile meşgul olduğunu belirten Full Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aslan, 2 Ocak 1924 yılında çıkan kanunla ilk defa muhatap olduklarını kaydediyor.

Bazı Full istasyonlarına belediye yetkilerinin denetim yapıp bu konuda tutanak tuttuğunu belirten Aslan, “Hafta sonu çalışma izni ruhsatının alınması için 15 gün süre tanındı. Ruhsat başvuruları yapıldı. Ancak bir taraftan da hukuk departmanımız bu konu üzerinde çalışıyor. Ama kanunu incelediğimizde akaryakıt istasyonlarına ilişkin hiçbir yerde bir ibareye rastlanmıyor. Avcılık, ormancılık, hamamlar var ama akaryakıt yok. Uygulama tüm Türkiye için geçerli. Kanun çıktıktan yıllar sonra niye istendiğini anlamadık” açıklamasını yapıyor.

Starpet Yönetim Kurulu Başkanı Mahfuz Okalin ise “Madem öyle nöbetçi istasyon uygulamasına geçeriz. Çünkü zaten kârlar çok düştü. İstasyonlar bir maliyeti daha kabul etmez. Bugüne kadar böyle bir şey talep edilmemişti. Tahminim istasyonların büyük bir kısmı ‘kapatırız’ diyecektir” açıklamasını yapıyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir istasyon sahibi işyeriyle ilgili yetkililerin tutanak tuttuğunu ve 15 gün süre tanıdığını belirterek “Mecburen ruhsatı gidip aldım. Ancak hakkımı arayacağım” diyor.