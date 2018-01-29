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Ekonomi

Benzin 6 liranın üzerine çıkmıştı, şimdi de motorine zam geliyor

Zam, 31 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

29 Ocak 2018 15:06

Benzinin litre fiyatının son yapılan 12 kuruşluk zamla 6 liranın üstüne çıkmasının ardından, 31 Ocak’tan geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına da 10 kuruş zam yapılacağı öğrenildi.

Akaryakıt bayilerine gönderilen yazıya göre, 31 Ocak’tan geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 10 kuruş zam yapılacak.

Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarının artması, benzinin ardından motorinde de zammı tetikledi. Benzin fiyatlarının artmasının ardından sektör temsilcileri, motorinde hafta başında 8-10 kuruş arasında zammın gündeme geldiğini belirtmişti.

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