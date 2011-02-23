T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Benzin 4 lirayı da aştı

Benzin fiyatlarına dün akşamdan geçerli 8 kuruş zam geldi.

23 Şubat 2011 02:00

T24 - Benzin fiyatlarına dün akşamdan geçerli 8 kuruş zam geldi. Uluslararası piyasalarda artan petrol fiyatları benzine zam getirdi.

Akaryakıt ürünlerinden 95 ve 97 oktan benzinlerin satış fiyatı bugünden geçerli olmak üzere litrede 8-9 kuruş artırıldı.

Akaryakıt dağıtım şirketlerinden Shell'de 95 oktan kurşunsuz benzinin satış fiyatı Ankara ve İstanbul'da litrede 3,95 liradan 4,03 liraya, İzmir'de 3,94 liradan 4,02 liraya, Van'da ise 4,03 liradan 4,11 liraya yükseldi.

BP bayilerinde zam sonrası 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı Ankara ve İstanbul'da 4,03 lira, İzmir'de 4,02 lira, Van'da 4,13 liradan, Opet bayilerinde Ankara ve İstanbul'da 4,04 lira, İzmir'de 4,03 lira, Van'da ise 4,14 liraya çıktı. POAŞ bayilerinde de 95 oktan kurşunsuz benzin litrede Ankara'da 4,03 lira, İstanbul ve İzmir'de 4,02 liraya yükseldi.

97 oktan kurşunsuz benzin ise zam sonrası litrede 4,06 ile 4,17 lira arasında değişen fiyatlardan satılmaya başladı. Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Reuters'a bilgi veren yetkililer, söz konusu zammın petrol fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak akaryakıta yansıtıldığını bildirdiler.

Petrol fiyatları Libya'daki gelişmelere bağlı olarak 106 doların üzerinde seyrediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24