Benzin 4 lirayı da aştı

T24 - Benzin fiyatlarına dün akşamdan geçerli 8 kuruş zam geldi. Uluslararası piyasalarda artan petrol fiyatları benzine zam getirdi.





Akaryakıt ürünlerinden 95 ve 97 oktan benzinlerin satış fiyatı bugünden geçerli olmak üzere litrede 8-9 kuruş artırıldı.

Akaryakıt dağıtım şirketlerinden Shell'de 95 oktan kurşunsuz benzinin satış fiyatı Ankara ve İstanbul'da litrede 3,95 liradan 4,03 liraya, İzmir'de 3,94 liradan 4,02 liraya, Van'da ise 4,03 liradan 4,11 liraya yükseldi.

BP bayilerinde zam sonrası 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı Ankara ve İstanbul'da 4,03 lira, İzmir'de 4,02 lira, Van'da 4,13 liradan, Opet bayilerinde Ankara ve İstanbul'da 4,04 lira, İzmir'de 4,03 lira, Van'da ise 4,14 liraya çıktı. POAŞ bayilerinde de 95 oktan kurşunsuz benzin litrede Ankara'da 4,03 lira, İstanbul ve İzmir'de 4,02 liraya yükseldi.

97 oktan kurşunsuz benzin ise zam sonrası litrede 4,06 ile 4,17 lira arasında değişen fiyatlardan satılmaya başladı. Dağıtım firmalarının belirlediği tavan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Reuters'a bilgi veren yetkililer, söz konusu zammın petrol fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak akaryakıta yansıtıldığını bildirdiler.

Petrol fiyatları Libya'daki gelişmelere bağlı olarak 106 doların üzerinde seyrediyor.



