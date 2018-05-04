"Benzersiz bir kriz geliyor"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "iktidarın masallarına rağmen" Türkiye'nin ekonomik krize sürüklendiğini, söz konusu krizin 1994 ve 2001 yıllarında yaşanan krizlerden farklı ve daha ağır sonuçları olacağını iddia etti.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında bazı üniversitelerin bölünmesinin öngörüldüğü tasarıya değinen Sarıbal, tarihsel belleğini yitiren üniversitelerin, niteliklerini de yitireceklerini söyledi. Sarıbal, "Yeni üniversitelere 'evet' ancak üniversitelerin bölünmesine karşıyız" ifadesini kullandı.

Sarıbal, 27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de, gübre ve gübre hammaddelerine ilişkin karar yayımlandığını hatırlatarak, bu maddelere ÖTV getirildiğini ve çiftçiler için ek bir masraf oluştuğunu belirtti.

"Cari açık sıfır olmalı"

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) 2017'de yüzde 7.4 büyüdüğünün açıklandığını, ancak milli gelirin dolar bazında azaldığına değinen Sarıbal, "2016'da 863 milyar dolar olan GSYH, 2017'de 851 milyar dolara geriledi. Kişi başına düşen gelir 2016'da 10 bin 883 dolar iken 2017'de 10 bin 597 dolara düştü" diye konuştu.

Türkiye'nin döviz açığının büyüdüğüne ve cari açığın 47.1 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Sarıbal, cari açığın sıfır olması gerektiğini söyledi.

Gelir dağılımındaki adaletsizliğe de değinen Sarıbal, "AKP ve saray iktidarının masallarına rağmen gelmekte olan ekonomik kriz, ne 1994 ne de 2001 krizine benzememekte" diye konuştu.