"Benzema ve Hamilton ile sevişmek için birlikte oldum"

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema ve Formula 1 yarışçısı Lewis Hamilton'la yaşadığı ilişkileri de anlattı. Rihanna, ünlü sporcularla yaşadığı ilişkilerde herhangi bir duygusal bağın olmadığını ifade ederken "Benzema ve Hamilnton'la sadece sevişmek için birlikte oldum" diye konuştu.

Büyük yankı buldu



Vanity Fair dergisine röportaj veren yıldız şarkıcı, Rihanna'nın Benzema ve Hamilton'la sadece sevişmek için birlikte olduğunu itiraf etmesi dünya basınının magazin ve spor sayfalarını süslerken sosyal medyada da yankı buldu.

Hamilton eski sevgilisine geri döndü



Hatırlanacağı gibi İngiliz pilot Hamilton, kısa bir süre ayrı kaldığı şarkıcı sevgilisi Nicole Scherzinger'le yeniden barıştı.

