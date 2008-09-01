Benzema, Lyon'u kurtaran adam

Karim Benzema, zorlu St. Ettienne deplasmanında Lyon'a üç puanı getiren isim oldu.

Ligue 1'in dördüncü haftasında zorlu St. Etienne deplasmanında puan kaybetmeyerek rakiplerine ilk haftalardan avantaj vermek istemeyen Lyon, maç bitiminde bu amacına ulaşan taraf oldu.



İlk maçında Lorient deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Lyon, ilk yarıda rakibine karşı istediği üstünlüğü kuramadığı için pozisyon bulmakta zorlandı.



İkinci yarıda da aynı senaryonun tekrarlanmasını bekleyen futbolseverler, 55. dakikada Benzema'nın golüyle birlikte yanılmış oldular. Fransız yıldız attığı golle Lyon'a 1-0'lık galibiyeti getirirken, Lyon puanını 7'ye çıkarıp averajla ikincilik koltuğuna yerleşti.



Fransa'nın süper gücü bu maçta da gol yemeyerek sezon ilk dört maçında gol yemeyen tek Ligue 1 takımı olma ünvanını elde etti.

