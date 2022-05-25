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Dünya

Bennett: Biden, İran Devrim Muhafızları'nı terör listesinden çıkartmayacaklarını söyledi

İranlı müzakereciler, 2015 nükleer anlaşmasına geri dönülmesi için terörist statüsünün kaldırılmasının bir ön koşul olduğunu söylemişti

25 Mayıs 2022 16:31

İsrail Başbakanı Naftali Bennett,  ABD Başkanı Joe Biden’ın İran Devrim Muhafızları’nı ABD yabancı teröristler listesinden çıkartmama kararı aldığını söyledi. 

İsrail Başbakanı Bennett, ABD Başkanı Biden’ın kendisine İran’ın Devrim Muhafızları’nın terör listesinden çıkarılması yönündeki talebini yerine getirmeyeceğini söyledi.

İranlı müzakereciler, 2015 nükleer anlaşmasına geri dönülmesi için terörist statüsünün kaldırılmasının bir ön koşul olduğunu söylemişti. 

Biden’ın İran Devrim Muhafızları’nı teröristler listesinden çıkartmamasının nükleer anlaşmanın yenilenmesine engel olabileceği belirtildi.

 

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