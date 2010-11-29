-BENJAMİN TÜRKİYE'YE GELİYOR ANKARA (A.A) - 29.11.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Daniel Benjamin, temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Benjamin'in bugün geleceği Ankara'da terörle mücadele konuları ve ABD-Türkiye terörle mücadelede işbirliği üzerine ikili görüşmelerde bulunacağı bildirildi. Büyükelçi Benjamin'in Amerikan savunma, adalet ve hazine bakanlıkları ve diğer kurumlardan temsilcilerin oluşturduğu kurumlararası bir heyetin başında olacağı belirtilerek, görüşmelerin terör örgütü PKK ve uluslararası terörizme karşı ABD-Türkiye işbirliği, kanun tatbikinde işbirliği, radikalleşmeyle mücadele ve bölgede kapasite oluşturma konularına odaklanacağı kaydedildi.