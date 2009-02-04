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Kültür-Sanat

Benjamin Button olmak kolay mı?

“Benjamin Button’ın Tuhaf Hikâyesi”nde Brad Pitt’e uygulanan özel makyaj ile ilgili görüntüler basına yansıdı.

04 Şubat 2009 02:00

Seksenli yaşlarında doğup geriye doğru yaşlanan bir adamın hikâyesini konu alan, 13 dalda Oscar’a aday gösterilen “Benjamin Button’ın Tuhaf Hikâyesi”, ülkemizde 6 Şubat’ta gösterime giriyor.

Benjamin Button'un kamera arkası görüntüleri- VİDEO

En İyi Film dalında Oscar’a aday gösterilen filmin başrolünde yer alan ve “Benjamin Button” karakterini canlandıran Brad Pitt, “En İyi Erkek Oyuncu”, yönetmeni David Fincher “En iyi Yönetmen”, Taraji P. Henson ise “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” dallarında Oscar adayı oldular.

“En İyi Makyaj” dalında da Oscar adaylığı olan filmin makyaj efektleri, Oscar ödüllü makyaj tasarımcısı Greg Cannom tarafından yapıldı.

“Benjamin Button’ın Tuhaf Hikâyesi”nde “Benjamin Button” olabilmesi için Brad Pitt’e uygulanan özel makyaj ile ilgili görüntüler basına yansıdı.


Film künye

Orijinal Adı: The Curious Case of Benjamin Button
Yönetmen: David Fincher
Senaryo: Eric Roth
Oyuncular: Brad Pitt, Cate Blanchett, Taraji P. Henson, Julia Ormond, Elias Koteas, Donna DuPlantier, Ed Metzger, Jason Flemyng
Ülke: ABD
Dil: İngilizce
Süre: 166’
Tür: Dram / Fantastik
Gösterim Tarihi: 6 Şubat 2009

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