Benjamin Button olmak kolay mı?

Film künye



En İyi Film dalında Oscar’a aday gösterilen filmin başrolünde yer alan ve “Benjamin Button” karakterini canlandıran Brad Pitt, “En İyi Erkek Oyuncu”, yönetmeni David Fincher “En iyi Yönetmen”, Taraji P. Henson ise “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” dallarında Oscar adayı oldular.“En İyi Makyaj” dalında da Oscar adaylığı olan filmin makyaj efektleri, Oscar ödüllü makyaj tasarımcısı Greg Cannom tarafından yapıldı.“Benjamin Button’ın Tuhaf Hikâyesi”nde “Benjamin Button” olabilmesi için Brad Pitt’e uygulanan özel makyaj ile ilgili görüntüler basına yansıdı.The Curious Case of Benjamin ButtonDavid FincherEric RothBrad Pitt, Cate Blanchett, Taraji P. Henson, Julia Ormond, Elias Koteas, Donna DuPlantier, Ed Metzger, Jason FlemyngABDİngilizce166’Dram / Fantastik6 Şubat 2009