Benjamin Button olmak kolay mı?

Seksenli yaşlarında doğup geriye doğru yaşlanan bir adamın hikâyesini konu alan, 13 dalda Oscar’a aday gösterilen “Benjamin Button’ın Tuhaf Hikâyesi”, ülkemizde 6 Şubat’ta gösterime giriyor.
Benjamin Button'un kamera arkası görüntüleri- VİDEO
En İyi Film dalında Oscar’a aday gösterilen filmin başrolünde yer alan ve “Benjamin Button” karakterini canlandıran Brad Pitt, “En İyi Erkek Oyuncu”, yönetmeni David Fincher “En iyi Yönetmen”, Taraji P. Henson ise “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” dallarında Oscar adayı oldular.
“En İyi Makyaj” dalında da Oscar adaylığı olan filmin makyaj efektleri, Oscar ödüllü makyaj tasarımcısı Greg Cannom tarafından yapıldı.
“Benjamin Button’ın Tuhaf Hikâyesi”nde “Benjamin Button” olabilmesi için Brad Pitt’e uygulanan özel makyaj ile ilgili görüntüler basına yansıdı. Film künye
Orijinal Adı:
The Curious Case of Benjamin Button Yönetmen:
David Fincher Senaryo:
Eric Roth Oyuncular:
Brad Pitt, Cate Blanchett, Taraji P. Henson, Julia Ormond, Elias Koteas, Donna DuPlantier, Ed Metzger, Jason Flemyng Ülke:
ABD Dil:
İngilizce Süre:
166’ Tür:
Dram / Fantastik Gösterim Tarihi:
6 Şubat 2009