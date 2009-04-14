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Spor

Benitez'in kozu Gerrard

Rafael Benitez, Chelsea ile yapacakları Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında, Gerrard'ı oynatmak istiyor.

14 Nisan 2009 03:00


İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da, teknik direktör Rafael Benitez, Chelsea ile yapacakları Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında, sakatlığına rağmen Gerrard'ı oynatmak istiyor.


Premier Lig'in 32. hafta mücadelesinde hafta sonu Blackburn Rovers'ı 4-0 geçen Liverpool'da, kaptan Gerrard'ın sakatlığı sıkıntı yaratıyor.

Avrupa Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında evinde Chelsea'ye 3-1 mağlup olan Liverpool, yarınki rövanş mücadelesi öncesinde en büyük kozlarından biri olan kaptan Gerrard'ı, Londra deplasmanına yetiştirmeye çalışıyor.

Teknik direktör Benitez, yaptığı açıklamada, Blackburn Rovers maçında kasığından sakatlanan başarılı orta saha oyuncusunun, şu anda daha iyi olduğunu fakat halen çalışmalarını fizyoterapist eşliğinde sürdürdüğünü söyledi.

İspanyol çalıştırıcı, Chelsea maçından önce bir antrenmanlarının daha bulunduğunu kaydederek, ''Gerrard'ın bu antrenmandaki durumuna bakacağız. Oynayabilecek durumda ise görev vereceğiz. Maçtan önce de doktorlarla son bir toplantı yapıp, ona göre karar vereceğiz. Ona ihtiyacımız var. Çünkü Gerrard en önemli oyuncularımızdan biri. Eğer oynarsa her şeyi değiştirebilir. Umarım oynar'' dedi.

Benitez, Gerrard'ın sakatlığına rağmen oynamasının, büyük bir risk oluşturmayacağını da sözlerine ekledi.

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