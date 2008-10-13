Benitez'in anahtarı Kuyt

Liverpool'un hücum hattında görev yapan ancak gol noktalarında son haftalarda etkisiz kalan Hollandalı futbolcu Kuyt'a teknik direktörü Rafael Benitez sahip çıktı. Benitez Kuyt için, 'anahtar futbolcum' değerlendirmesinde bulundu





Liverpool menajeri Rafael Benitez, takımının önemli parçası olarak kabul ettiği Dirk Kuyt’u övdü.

Hollandalı oyuncu gol atamamasından dolayı eleştirilere maruz kalıyordu. Son maçlarda iyi oyununu gollerle süsleyen oyuncu menajerinden övgüler aldı.



Liverpoolfc.tv’e konuşan Benitez, Kuyt’un takımın önemli bir parçası olduğunu ve çok iyi çalışmasının kendisini etkilediğini belirtti.



Kuyt transfer edilirken forvet olarak alınmıştı. Benitez onu daha derinde kullanıyor. İspanyol antrenör bununla ilgili şöyle konuştu: “Eğer atak anlayışına sahip oyuncularınız varsa kirli işleri yapacak oyunculara ihtiyacınız olur. Forvet olarak Kuyt defans görevini çok iyi yapıyor ve goller de atıyor.”



Benitez, Fernando Torres ve Steven Gerrard’ın başlıkları doldurduğunu belirtirken şunları ekledi: “Kuyt gibi oyuncular anahtardır. Torres ve Gerard gibi oyuncuların kalitesini kullanabilirsiniz ama çok çalışan oyunculara her zaman ihtiyacınız var.”