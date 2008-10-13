T24 LogoT24 Logo
Spor

Benitez'in anahtarı Kuyt

Liverpool'un hücum hattında görev yapan ancak gol noktalarında son haftalarda etkisiz kalan Hollandalı futbolcu Kuyt'a teknik direktörü Rafael Benitez sahip çıktı. Benitez Kuyt için, '

13 Ekim 2008 03:00

Liverpool'un hücum hattında görev yapan ancak gol noktalarında son haftalarda etkisiz kalan Hollandalı futbolcu Kuyt'a teknik direktörü Rafael Benitez sahip çıktı. Benitez Kuyt için, 'anahtar futbolcum' değerlendirmesinde bulundu


Liverpool menajeri Rafael Benitez, takımının önemli parçası olarak kabul ettiği Dirk Kuyt’u övdü.
Hollandalı oyuncu gol atamamasından dolayı eleştirilere maruz kalıyordu. Son maçlarda iyi oyununu gollerle süsleyen oyuncu menajerinden övgüler aldı.

Liverpoolfc.tv’e konuşan Benitez, Kuyt’un takımın önemli bir parçası olduğunu ve çok iyi çalışmasının kendisini etkilediğini belirtti.

Kuyt transfer edilirken forvet olarak alınmıştı. Benitez onu daha derinde kullanıyor. İspanyol antrenör bununla ilgili şöyle konuştu: “Eğer atak anlayışına sahip oyuncularınız varsa kirli işleri yapacak oyunculara ihtiyacınız olur. Forvet olarak Kuyt defans görevini çok iyi yapıyor ve goller de atıyor.”

Benitez, Fernando Torres ve Steven Gerrard’ın başlıkları doldurduğunu belirtirken şunları ekledi: “Kuyt gibi oyuncular anahtardır. Torres ve Gerard gibi oyuncuların kalitesini kullanabilirsiniz ama çok çalışan oyunculara her zaman ihtiyacınız var.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24