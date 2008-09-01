Benitez mücadeleden memnun



Dün yapılan mücadelede Aston Villa ile deplasmanda berabere kalan Liverpool’un hocası Rafa Benitez oyuncularının iyi mücadele ettiğini vurguladı.



Maçtan sonra konuşan Benitez bu şartlarda alınan 1 puandan rahatsız olmadığını dile getirdi. Liverpool resmi web sitesine konuşan Benitez, çok zor bir maçı geride bıraktıklarını, her iki tarafında kazanabileceğini ve 1 puanın iyi bir sonuç olduğunu savundu.



Gerrard ve Torres’in olmamasının kendileri için büyük dezavantaj olduğunu vurgulayan Benitez Pekin Olimpiyatı’nda iyi performans sergileyen Javier Mascherano ve Lucas Leiva’nın orta sahadaki mücadelelerinin kendisini oldukça sevindirdiğini söyledi. Torres’in yerine oyuna dahil olan genç Fransız David N'Gog’u da öven Benitez, oyuncusunun çok iyi bir fırsat yakaladığını ancak şanssız olduğunu, ileride ondan yüksek verim alacaklarını belirtti.

