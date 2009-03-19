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Benitez ile devam kararı...

Liverpool'da İspanyol teknik direktörü Rafa Benitez'in, kulübüyle olan sözleşmesini 2014 yılına kadar uzattığı açıklandı.

19 Mart 2009 02:00


Liverpool'da İspanyol teknik direktörü Rafa Benitez'in, kulübüyle olan sözleşmesini 2014 yılına kadar uzattığı açıklandı.


İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, teknik direktör Rafa Benitez'in sözleşmesini uzattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Benitez, "Kalbim Liverpool'la bu yüzden kulübümle yeni bir sözleşme imzalamak istiyordum. Kulübü, taraftarları ve her yönüyle desteklenen organizasyonumuzu seviyorum. Yeni bir sözleşmeye asla hayır diyemezdim. Uzun süre burada kalmak istediğimi her zaman açıkça belirtmiştim" dedi.

Benitez, 2004 yılında İngiliz ekibinin başına gelmiş ve 2005 yılında Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşmıştı

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