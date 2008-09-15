Benitez: Galibiyet bir şok dalgası yarattı





Liverpool menajeri Rafael Benitez, 2-1’lik Manchester United galibiyetinin Avrupa’da şok dalgası yarattığını söyledi.



Carlos Tevez’in erken gelen golüne rağmen Wes Brown’un kendi kalesine ve Babel’in attığı gollerle 2-1 galip gelen Liverpool’da yüzler güldürürken şimdi gözler Şampiyonlar Ligi’ne çevrildi.



Benitez maç sonrası yaptığı basın toplantısında: “Daha iyi bir sonuç olamazdı. Çok güçlü bir takımı Şampiyonlar Ligi şampiyonunu yendik. Şimdi Marsilya maçını düşünmeye başladık. Şampiyonlar Ligi öncesi çok formdayız. Hala yenilgisiziz. Gerrard’sız ve Torres’siz Manchester’ı yendik. Avrupa kupası maçlarımızda onlarda bize katılacak. Fransa’ya gitmeden önce antrenman yapmak için çok az vaktimiz var. Umarım ikisi de iyi duruma gelir” diyerek takımın şu anki durumundan çok memnun olduğunu gösterdi.



