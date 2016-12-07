Benin, 3 ‘FETÖ’ okulunu kapatacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ortak basın toplantısı yaptı. Erdoğan açıklamasında "FETÖ'nün 3 tane okulu var bizde dediler. Ben hemen bu okulları kapatacağım. Şu ifade de bizler için gerçekten çok anlamlı 'Bizim dostumuza düşman olana, biz dost olmayız' dediler" ifadelerine yer verdi.

Benin Cumhurbaşkanı Talon yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Sevgili kardeşim şahsım ve hükümetim, ve tüm Benin halkı adına size ve hükümetinize ve tüm Türk halkına en dostane selamlarımızı getirdim. Bize göstermiş olduğunuz misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ediyoruz ve tüm Türk halkına iki ülke arasındaki dostluğun bu seviyede seyretmesinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Size de özellikle şahsen işbirliğimizin ulaşmış olduğu seviyeden dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum, sizi tebrik etmek istiyorum. Bir teşebbüsle kalmış olan vahim olayın da başarıya ulaşmamış olmasından dolayı memnuniyet duyduğumuzu söylemek istiyorum. Tüm Benin halkı olarak biz Türk halkına ve Türk yetkililerine sonsuz olarak yanınızda olduğumuzu istikrarsızlık ve terörizmle de mücadele de sizinle dayanışma içinde olduğumuzu söylemek istiyoruz. Büyük bir irade ile olanları kınıyoruz. Biz de bu olayların arkasında ki failleri bulmak için elimizden geleni yapacağımızı söylüyoruz. Biraz önce de dile getirdik. Konuyla ilgili talepleriniz konusunda Benin'e güvenebilirsiniz, Sayın Cumhurbaşkanı. Bu vesileyle aktif bir işbirliğinin, verimli bir işbirliğinin bilançosunu da yapabildik. Bu işbirliğinin daha da ilerlemesi gerektiğini söyledik. Benin'in Türkiye'den öğreneceği çok şey var. Çünkü yükselişte olan bir güç Türkiye. 8 aydır Cumhurbaşkanlığı görevindeyim ülkemde, bu göreve gelir gelmez buraya resmi ziyarette bulunma isteğimi dile getirdim. Siz de bunu olumlu karşıladınız. Türkiye'nin ekonomik ortaklarının da ülkemize Benin'e gelmelerini arzu ediyoruz. Yatırım yapmalarını istiyoruz."