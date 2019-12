Türkiye'deki ilk reality olan BBG'yi sunan Öykü Serter ve BBG yarışmacılarından Ebru ve Kaan, Okan Bayülgen'in NTV'deki 'Sade Vatandaş' programına konuk oldu.



Programda, Türkiye'de 'Biri Bizi Gözetliyor' ismiyle yayınlanan Big Brother yarışmasının İngiliz versiyonunda şöhret olan Jade Goody'nin yakalandığı rahim kanserinden sonra her anının bir televizyon şovuna dönüştürülmesi konuşuldu.



Sema Öztürk'ü konuk eden Bayülgen, program sonunda kendisine söz vermediği için Öztürk ile kısa süren bir gerginlik yaşamış ve bu olay medyada da yankı bulmuştu.



Televizyon Gazetesi'nde yer alan habere göre; Öykü Serter ve Okan Bayülgen arasında o güne gönderme yapılarak başlayan konuşma, daha sonrasında yerini Öykü Serter'in sunduğu BBG yarışmasını sıkça eleştiren Bayülgen ve Serter arasında imalı gülüşmeler ve konuşmalara bıraktı.



İşte o diyaloglar:



Bayülgen: .....Diyelim ki ben bir programı sunuyorum ve o programda da bir konuğum var ve onu konuşturmuyorum ısrarla. Çünkü orada bir profesör var...



Serter: Sıklıkla da yaşıyorsunuz böyle bir şeyi!



Bayülgen: Evet



Serter: Kendiniz sorup kendiniz cevap veriyorsunuz genellikle!



Bayülgen: (Gülümseyerek)...açıklama yapıyor. Evet, bazen gerektiği zaman yapıyorum evet.

Ondan sonra konuğum sinirleniyor ve sonra ben de ona sinirleniyorum ve sonra onun mesela gırtlağını sıkarken ben, ondan sonra orada reytingleri görebileceğim. Ne kadar sıkarsam ne kadar reyting yükseliyor onu görebileceğim hakikaten. O daha da vahşi olacak.



Serter: Tabi ki tabi ki . Hoş sizin için eğlenceli bir durum o zaman. Heyecan da artıyor programı sunan için bir anlamda.



Bayülgen: Mutlaka yıllarca aynı işi yapınca insan heyecanlanmak istiyor.



Serter: Yıllarca değil canım, ..ben buradayım dediğiniz zaman insanın keyfi egosu daha da yükselir yükselmez mi



Bayülgen: Mutlaka, mutlaka.. Benimle uğraşma, uğraşmaya başlarım seninle



Serter: Aaa en sevdiğim şey



Bayülgen: Peki



Programın son dakikalarında Bayülgen, Sema Öztürk ile ilgili duruma gönderme yaparak Serter'e sordu:



Bayülgen: Siz yeteri kadar konuştunuz mu?



Serter: Biz mi? Ben her ortamda her türlü konuşurum müsterih olun lütfen.



Bayülgen: (Ebru ve Kaan'a dönerek) Sizin de bana gıcıklığınız geçtiyse ...

............



(Bayülgen programı kapatırken söz almak isteyen Öykü Serter araya girdi)

Serter: Bir şey söyleyebilir miyim son olarak?



Bayülgen: Yeni bir gıcıklık mı? Yoksa bütün sabrımla sizleri ağırlıyorum.



Serter: Sadece şöyle bir durum var, en azından televizyon kişileri olarak da yargılamamak doğrudur diye düşünüyorum



Bayülgen: Ben bir kanalda bir komedi programı yapıyorum. Canımın istediği gibi yargılarım. Canımın istediği her şeyi söylerim. Sizin bütün gıcıklıklarınızı bu programda çözdüysek, ikinci bir program daha yapabiliriz...