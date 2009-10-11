Yönetmen Swatch, Dolcia ve Komili gibi markaların reklamlarına da imza atan İngiliz Carolynn Corben. Filmde Hadise’ye 300 dansçı arasından seçilen, 30 profesyonel dansçı eşlik ediyor. Yaratıcılığını Movida Plus MAP’ın yaptığı, Oğuzhan Akay’ın yazdığı reklam filmi bir hafta içinde televizyonlarda gösterime girecek. Hadise projenin bir yıl önceden teklif edildiğinin altını özellikle çiziyor: “Yani eurovizyona katıldı, kapılar açıldı gibi bir durum yok”.



Bir çorap markasının reklam filminde oynamanız teklif edildiğinde aklınızdan neler geçti?



- Durdum ve düşündüm. Bu iş bir sanaçı olarak bana yakışır mı dedim. Kendimi olduğum gibi yansıtıp yansıtamayacağımı sorguladım. Olumlu cevaplar alınca da okey dedim, heyecanlandım.



Teklifi kabul etmenizdeki en önemli etken neydi?



- Reklam çekiminde giydiğim kıyafet. İçinde kendimi Hadise olarak hissettiğim bir kıyafet giymek benim için önemliydi. Aynı şekilde filmde söylediğim jingle da önemliydi. Söylerken mutlu ve rahattım. Öyle olmasaydım kimse bana zorla okutamazdı.



Çorap deyince akla bacaklarınız geliyor. Eurovizyon sırasında bacakları kalınlaştı, kalınlaşmadı polemiklerine maruz kalmıştınız. İkinci kez bacaklarınızla gündeme gelmeye çekinmediniz mi?



- Ben bu tip yorumları çok komik buluyorum. Herkesin fikrine saygı duyarım. Bu noktada kendine güvenmek çok önemli. Ben kendimle çok barışığım. Bacaklarım güzel olmasa Penti benim bacaklarım yerine manken bacakları kullanırdı ama bunu yapmadılar. Bu çok güzel bir iltifat.



Bacaklarınıza reklamlarda oynayacak kadar çok mu güvenirsiniz?



- Dediğim gibi ben vücudumla çok barışığım. Herkes gibi iki bazen üç kilo alıyorum ama tekrar geri vermeyi çok iyi biliyorum.



Bacak boyunuzu biliyor musunuz?



- Hayır.



Benimkiler Hadise bacakları



Sizce nasıl bacaklara sahipsiniz? A) Vasat B) Ortalama C) Ortalama üstü D) Mükemmel.



- E: Hadise bacakları



Reklam için yapılan şarkı kimin imzasını taşıyor?



- Şarkının sözleri Oğuzhan Akay’a ait. İlk dinlediğimde bayıldım zaten!!! Reklam çekiminin konsepti de Oğuzhan’a ait. Bu fimde benim oynamama bir yıl önce, yani eurovizyondan önce karar verdi. Yani Eurovizyona katıldı, kapılar açıldı gibi bir durum yok.



Sizce bu reklam filmi ilk kez izleyenlerin damağında nasıl bir tad bırakacak?



- Bence herkes beğenir. Neden? Çok renkli, çok anlamlı ve çok ama çok kaliteli bir iş oldu! Penti için kalite çok önemli, çoraplarının bu kadar tutulması da bundan dolayı.



Sahneye çorapsız çıkmam



Çorap sizin hayatınızda önemli bir aksesuvar mıdır?



- Çok. Çünkü bot, çizme ve topuklu ayakkabılara bayılırım. Kısa, uzun elbise giymeyi de çok severim ve bunlar çorapla birlikte bambaşka oluyor.



Rivayete göre Ajda Pekkan, Emel Sayın gibi isimler sahneye çorapsız çıkmazmış. Çorap sahne kıyafetinin daha derli toplu durmasını sağlarmış. Siz sahnede çorap giyer misiniz?



- Sahneye çorapsız çıkmam. Çorapla kıyafetim vücuduma daha rahat oturuyor. Sahnede çok dans ettiğim için, çorap giyince ayakkabılarım da daha rahat duruyor.



En çok ne renk ve hangi model çorabınız vardır dolabınızda?



- Siyah. Çünkü herşeye yakışır. Ama sarı, pembe veya yeşil de çok güzel oluyor doğru seçilmiş bir kıyafetle.



File çorap mı, jartiyerli çorap mı? Yoksa arkadan tek çizgi mi tercih edersiniz?



- Üçünü de...



Penti koleksiyonunda en çok hangi modelleri beğendiniz?



- Ten renginde bir çorap var ve üzerine dövme gibi çiçekler işlenmiş.



Bir çorap alırken nelere dikkat edersiniz?



- Bedenine. Vücudunuza cuk oturan bir çorap bulmak çok önemli. Küçük gelirse sıkıntı yaratır, büyük gelirse sarkar.



