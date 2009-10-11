Benimkiler Hadise bacakları!

Penti’nin bu sezonki yüzü Hadise.Marka, bu kez “Penti’ni Göster” sloganı ile kadınları Penti kullanmaya davet edecek
11 Ekim 2009 03:00
Penti’nin bu sezonki yüzü Hadise.Marka, bu kez “Penti’ni Göster” sloganı ile kadınları Penti kullanmaya davet edecek
Daha önceleri Hepsi Grubu ve Nil Karaibrahimgil’le reklam filmi çeken
Penti’nin bu sezonki yüzü Hadise. Geçen sene Nil ile “Ruhum Desen
Desen” diyen marka, bu kez “Penti’ni Göster” sloganı ile kadınları
renksiz, tekdüze, sıkıcı bir yaşamdan canlı, renkli, özgür bir yaşama
geçmeye davet ediyor. Reklam filmi adeta sinema filmi tadında çekilmiş.
Yönetmen
Swatch, Dolcia ve Komili gibi markaların reklamlarına da imza atan
İngiliz Carolynn Corben. Filmde Hadise’ye 300 dansçı arasından seçilen,
30 profesyonel dansçı eşlik ediyor. Yaratıcılığını Movida Plus MAP’ın
yaptığı, Oğuzhan Akay’ın yazdığı reklam filmi bir hafta içinde
televizyonlarda gösterime girecek. Hadise projenin bir yıl önceden
teklif edildiğinin altını özellikle çiziyor: “Yani eurovizyona katıldı,
kapılar açıldı gibi bir durum yok”.
Bir çorap markasının reklam filminde oynamanız teklif edildiğinde aklınızdan neler geçti?
-
Durdum ve düşündüm. Bu iş bir sanaçı olarak bana yakışır mı dedim.
Kendimi olduğum gibi yansıtıp yansıtamayacağımı sorguladım. Olumlu
cevaplar alınca da okey dedim, heyecanlandım.
Teklifi kabul etmenizdeki en önemli etken neydi?
-
Reklam çekiminde giydiğim kıyafet. İçinde kendimi Hadise olarak
hissettiğim bir kıyafet giymek benim için önemliydi. Aynı şekilde
filmde söylediğim jingle da önemliydi. Söylerken mutlu ve rahattım.
Öyle olmasaydım kimse bana zorla okutamazdı.
Çorap
deyince akla bacaklarınız geliyor. Eurovizyon sırasında bacakları
kalınlaştı, kalınlaşmadı polemiklerine maruz kalmıştınız. İkinci kez
bacaklarınızla gündeme gelmeye çekinmediniz mi?
- Ben bu
tip yorumları çok komik buluyorum. Herkesin fikrine saygı duyarım. Bu
noktada kendine güvenmek çok önemli. Ben kendimle çok barışığım.
Bacaklarım güzel olmasa Penti benim bacaklarım yerine manken bacakları
kullanırdı ama bunu yapmadılar. Bu çok güzel bir iltifat.
Bacaklarınıza reklamlarda oynayacak kadar çok mu güvenirsiniz?
- Dediğim gibi ben vücudumla çok barışığım. Herkes gibi iki bazen üç kilo alıyorum ama tekrar geri vermeyi çok iyi biliyorum.
Bacak boyunuzu biliyor musunuz?
- Hayır.
Benimkiler Hadise bacakları
Sizce nasıl bacaklara sahipsiniz? A) Vasat B) Ortalama C) Ortalama üstü D) Mükemmel.
- E: Hadise bacakları
Reklam için yapılan şarkı kimin imzasını taşıyor?
-
Şarkının sözleri Oğuzhan Akay’a ait. İlk dinlediğimde bayıldım zaten!!!
Reklam çekiminin konsepti de Oğuzhan’a ait. Bu fimde benim oynamama bir
yıl önce, yani eurovizyondan önce karar verdi. Yani Eurovizyona
katıldı, kapılar açıldı gibi bir durum yok.
Sizce bu reklam filmi ilk kez izleyenlerin damağında nasıl bir tad bırakacak?
-
Bence herkes beğenir. Neden? Çok renkli, çok anlamlı ve çok ama çok
kaliteli bir iş oldu! Penti için kalite çok önemli, çoraplarının bu
kadar tutulması da bundan dolayı.
Sahneye çorapsız çıkmam
Çorap sizin hayatınızda önemli bir aksesuvar mıdır?
-
Çok. Çünkü bot, çizme ve topuklu ayakkabılara bayılırım. Kısa, uzun
elbise giymeyi de çok severim ve bunlar çorapla birlikte bambaşka
oluyor.
Rivayete göre Ajda Pekkan, Emel Sayın gibi
isimler sahneye çorapsız çıkmazmış. Çorap sahne kıyafetinin daha derli
toplu durmasını sağlarmış. Siz sahnede çorap giyer misiniz?
-
Sahneye çorapsız çıkmam. Çorapla kıyafetim vücuduma daha rahat
oturuyor. Sahnede çok dans ettiğim için, çorap giyince ayakkabılarım da
daha rahat duruyor.
En çok ne renk ve hangi model çorabınız vardır dolabınızda?
- Siyah. Çünkü herşeye yakışır. Ama sarı, pembe veya yeşil de çok güzel oluyor doğru seçilmiş bir kıyafetle.
File çorap mı, jartiyerli çorap mı? Yoksa arkadan tek çizgi mi tercih edersiniz?
- Üçünü de...
Penti koleksiyonunda en çok hangi modelleri beğendiniz?
- Ten renginde bir çorap var ve üzerine dövme gibi çiçekler işlenmiş.
Bir çorap alırken nelere dikkat edersiniz?
- Bedenine. Vücudunuza cuk oturan bir çorap bulmak çok önemli. Küçük gelirse sıkıntı yaratır, büyük gelirse sarkar.