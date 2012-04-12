'Yaşıtlarımın tutuklu olacağını hiç düşünmemiştim'

Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği'nin iki dezavantajlı çocuk grubunu bir araya getirmeyi hedeflediği proje kapsamında İzmir'in Bergama ilçesindeki M Tipi Çocuk Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşları 12-18 arasındaki 50 tutuklu, görme engelliler için çocuk ve gençlik kitapları seslendirdi.

Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı'yla desteklenen proje için cezaevinde ses kayıt odası oluşturuldu.

Çoğu eline ilk kez kitap alan tutuklu çocuklar, akşamları görme engelliler için okuyacakları kitapları çalışıp gündüz kayıt odasında seslendirme yaptı. CD'ye kaydedilen 50 sesli kitap, görme engellilerin evlerine gönderildi.

"Tutuklu çocukların kitaplara ilgileri arttı. Cezaevindeki kitaplıktan ödünç kitap almaya başladılar. Kitabı bitiremeden tahliye olanlar oldu" diyen Proje Koordinatörü Füsun Dokuzoğuz, diksiyon eğitimli seslerden kitap dinlemeye alışkın görme engelli çocukların da yaşıtlarının 'ürkek, çatallı, şiveli' seslerini duyunca çok heyecanlandığını, hatta bazı çocukların "Benim yaşımdaki bir çocuğun tutuklu olabileceğini hiç düşünmezdim" diyerek duygularını aktardığını söyledi.