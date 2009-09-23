'Benim üzerimden reklam yapmasın'

“Aşk-ı Memnu” dizisinin Behlül’ü Kıvanç Tatlıtuğ ile görüntülenince “Uçuş Keyfi” isimli programın sunuculuğundan olan Neşe Sapmaz’ın, “Kıvanç yüzünden kovulduğumu duyunca çok ağladım, ben bunu haketmedim, dava açıyorum” diye açıklama yapmasının ardından yakışıklı oyuncu da suskunluğunu bozdu.



Tatlıtuğ, Neşe Sapmaz’ın ismini kullanarak reklam yapmaya çalıştığını belirterek, “O kız beni programına çıkarmak istiyordu. Aramızda kesinlikle ilişki anlamında bir şey yok. İşten kovulmasıyla da hiç bir ilgim yok. Yeter artık benim üzerimden reklam yapmaktan vazgeçsin, ben sadece işimi yapıyorum, işimle gündemde olmak istiyorum” dedi.