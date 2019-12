Benim öğrencilerim korkmaz!

Alacakaptan çok şey bilen ama “Hoca her şeyi bilen değildir. Hocaların bilmediği çok şey vardır” diyen bir hoca.



- Hocası, “Suçluyu kazıyın altından insan çıkar” sözünü hafızamıza kazıyan, Faruk Erem. Öğrencileri de tanıdık isimler: Eski Anayasa Mahkemesi Başkanları, Ahmet Necdet Sezer, Tülay Tuğcu, Mustafa Bumin, Eski YeniYargıtay Başkanı, Hasan Fehmi Güneş, Ergun Özbudun...

Haberin devamı





ÖĞRENCİLERİ KİMLER?



Öğrencilerim arasında herkesin tanıdığı çok insan var. Birisi Ahmet Necdet Sezer, Cumhurbaşkanı oldu. Emekliye ayrılan Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay (Tuğcu) Hanım da benim öğrencimdi. Ondan önceki Mustafa (Bumin) Bey benim öğrencimdi. Yargıtay Başkanı, gideni de şimdiki de öğrencim; Başsavcı, giden de şimdiki de benim öğrencim. Ergun Özbudun, şimdi anayasa tasarısını hazırlayan kişi, benim öğrencimdi. Çok çok da iyi bir hukukçudur. Hasan Fehmi Güneş de, benim hem yaşıtımdır, hem öğrencimdir; çünkü o öğretmenlikten gelmiştir.



KORKMAZLAR, ÇÜNKÜ KIZMAM



Benim öğrencilerim ceza hukukundan hiç korkmazlar. Biz çok sık yazılı yoklama yapardık, öğrenciler sınav zamanı geldiğinde hazır olurlardı. Biz hiçbir zaman yukarıdan bakmadık. Hatta ben şunu söylemişimdir: “Bana her şeyi sorabilirsiniz, sözümü kesip de sorabilirsiniz; katiyen kızmam.” Acaba yanlış mı yaparım diye düşündüğünüz zaman, o yanlış içinizde kalır; hayatınız boyunca o yanlışın esiri olursunuz. Eğer cevabı biliyorsam hemen söylerim; bilmiyorsam, öğrenir, gelecek ders gelir size söylerim. Hoca her şeyi bilen değildir. Hocaların bilmediği çok şey vardır. Hoca eğer bir şeyi öğretmek istiyorsa, ona ilgiyi artırmak zorundadır.



Faruk Erem’in “Bir Ceza Avukatı’nın Anıları” kitabı uzun yıllar önce Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) tarafından oyunlaştırılmıştı. “Suçluyu kazıyın altından insan çıkar” sözünün altını çizen Faruk Erem, Alacakaptan’ın hocası. Alacakaptan’ın hümanizmasında, mesleğe bakışında hocası Faruk Erem’in önemli etkisi olmalı. Alacakaptan, hocasından şöyle söz ediyor:



FARUK EREM ÇOK BÜYÜK BİR ADAMDI



Hümanizmiyle tanınan Prof. Faruk Erem, hukukun tanımını şöyle yapmıştı: Hukuk insanlıktır.



Benim örnek aldığım Profesör Faruk Erem’dir; nur içinde yatsın. Çok büyük bir adamdı ve Türkiye’de o zaman söyledikleriyle istihzayla konuşulan bir adamdı. İstanbul’daki büyük adamlar var ya, Sulhi Dönmezer gibi. O, (Faruk Erem) kalktı “Hümanist Ceza Hukuku Nedir?” diye yazmaya başladı. Alay ettiler istanbul’dakiler, resmen alay ettiler... Bizim şimdi yeni bir şeymiş gibi ortaya attığımız şeyleri Faruk Erem 50 sene önce söylemişti. Bütün hukuk düzenlemeleri insan içindir. Çünkü hukuk ne zaman bir ihtiyaç olarak ortaya çıkar; en az iki insan bir araya gelince... Demek ki insanlar arası ilişkinin düzenlenmesi amaçtır. Hedefi, insan olmaktır. Ceza hukuku için daha da önemlidir çünkü bazı hallerde kişinin hayatı da dahil, ailesini, şerefini her şeyini büyük ölçüde elinden alabiliyor, zedeleyebiliyor.