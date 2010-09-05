T24 - Küçükçekmece'de, saçı uzun ve gözünde lens olduğu için kendisine hakaret eden 9 kişi ile ettiği kavga sonucu bıçaklanarak 18 gün önce öldürülen üniversite öğrencisi Aykut Alıcı (19)'nın ailesi ve yakınları isyan etti.





Oğlunun öldürüldüğü yere mum yakıp güller atan anne Songül Alıcı, “Benim oğlum bıçak değil kalem tutuyordu. Bu caniliktir. Adalete güveniyorum“ dedi. Cinayeti protesto eden Aykut Alıcı’nın arkadaşları, caddeyi trafiğe kapatıp yürüyüş yaptı.



İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 2'nci sınıf Öğrencisi Aykut Alıcı, 18 gün önce Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi Ayyıldız Sokak'ta, daha önce kensine güzünde lens ve saçı uzun olduğu için “İ.. ne, T..p“ diye hakaret ettiği öne sürülen 9 kişi ile yine tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmanın ardından, içlerinden biri bıçağını çekerek Aykut Alıcı'nın kalbine sapladı. Ağır yaralanan Aykut Alıcı, yakınları tarafından kaldırıldığı Özel İstanbul Hospital'da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin yaptığı soruşturma kapsamında yakalanan C. T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Anen ve yakınları isyan etti



Acıları bir türlü dinmeyen Aykut Alıcı'nın annesi Songül Alıcı ve yakınları, dün saat 23.30 sıralarında cinayetin işlendiği adreste toplandı. Mum yakıp güller atan anne Songül Alıcı gözyaşı döktü. Oğlunun sebebsiz yere öldürüldüğünü söyleyen Songül Alıcı, “Benim oğlum bıçak değil kalem tutuyordu. Bir hiç yüzünden caniler oğlumu öldürdü. Benim oğlum kahpece öldürüldü. Adalete güveniyorum. Ben delikanlı evlat yetiştirdim.





Hiç kimseden de korkmuyorum“ dedi. Fenalık geçiren anne Songül Alıcı bayılarak yere düşünce evine götürüldü. Yakınları, cinayetin işlendiği yere polis merkezinin yaklaşık 300 metre mesafade olduğunu belirterek, “Daha önce de Aykut Alıcı yine aynı grup ile kavga sonrası kaçarak polis merkezine sığınmıştı. Saldırgan grup polis merkezi etrafında toplanıp yine tehdit etmişlerdi. Aykut’u polis koruyamadı“ diye konuştu.



Cinayetin işlendiği sokakta toplanan Aykut Alıcı'nın okul ve mahalle arkadaşları, mum yakıp yürüyüş yaptı. Caddeyi trafiğe kapatan grup, “Devlet katillerin cezasını verecek. Susma sustukca sıra sana gelecek“ sloganı attı.



