'Benim İçin Öldürme Platformu' otele alınmadı



T24 - PKK'ya karşı Kürt kökenli vatandaşların başlattığı bir hareket olan 'Benim İçin Öldürme Platformu' üyesi akademisyenler dün basın toplantısı yapacakları otele giremedi.



Platform üyesi bazı akademisyenler, Çukurca saldırısının ardından gelişmeleri değerlendirmek için bir basın toplantısı düzenlemeye karar verdi. Akademisyenler medya kuruluşlarını da “Benim İçin Öldürme” başlıklı bir basın bülteniyle pazar günü saat 14.00’te Şişli Cevahir Otel’e davet etti.





Radikal gazetesinde yer alan habere göre, akademisyenler basın toplantısı için Cevahir Otel’e gittiklerinde sürprizle karşılaştı. Otel yetkilileri, girişte basını ve platform üyesi akademisyenleri “Burada böyle bir toplantı yok” diyerek içeri almadı. Platform sözcüsü İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Abdullah İslamoğlu, hazırladıkları basın bültenini otel önünde okuyacağını duyurdu. Ancak daha sonra vazgeçildi. Platform tarafından Cevahir Otel’in önce platform üyelerine bir salon kiraladığı ancak konunun içeriğini öğrendikten sonra ‘yerimiz yok’ cevabını verdikleri iddia edildi.







Otel: Yanlış anlama





Otelin genel müdür yardımcısı İlke Demirbilek ise Radikal’e, bir kongre nedeniyle bütün salonların dolu olduğunu, sorunun bir yanlış anlamadan kaynaklandığını savundu. Demirbilek, “İşletmemiz pazar sabahı aranmış. Görevli arkadaş boş yer var mı bakmak için süre istemiş. Ancak karşı taraf açısından konfirmasyon gibi algılanmış. Biz salonları sözleşmeyle kiralarız. Bu kişilerle böyle bir sözleşme yok” dedi.











