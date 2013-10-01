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Politika

Erdoğan'dan kabine değişikliği sinyali: Her şey olabilir

Erdoğan: Suça karışmayan PKK’lılar 3 ve 4. Yargı paketleriyle çıkmaları gerekiyorsa zaten çıkıyorlar

01 Ekim 2013 19:31

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 24. Dönem 4. Yasama Yılı’nın açılışında TBMM Genel Kurulu’nda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Demokratikleşme paketiyle ilgili eleştirilere yanıt veren Başbakan Erdoğan, Alevilerin beklentilerinin karşılanmadığı ve Heybeliada Ruhban Okulu’yla ilgili düzenlemenin yer almamasıyla ilgili olarak, “Paketi 20 başlık altında yaptık. Her ihtiyaca cevap verecek şeklinde ayarladık. Tüm inanç gruplarına göre yaptık. Diğer paketler de gelecek. Nevşehir Üniversitesi’nin adının Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi olarak değiştirilmesi önemli. Bardağın kaç santimetresi boş diye bakıyorlar” ifadelerini kullandı.

Başbakan Erdoğan, yerel seçimler öncesi kabine revizyonu olup olmayacağı sorusuna "Her şey olabilir"dedi

 

 

Seçim barajıyla ilgili önerinizi getirin

 

Demokratikleşme paketinde yer alan, seçim barajıyla ilgili 3 seçeneğe yönelik muhalefetin eleştirilerine de değinen Başbakan Erdoğan, “Bunlar bize yıllarca yüzde 10’u düşürün dediler. Şimdi bununla ilgili eleştiride bulunuyorlar. Öneriniz ne? Bunu getirin. İşinize nasıl yarar, bunu konuşalım. Öneri getirmedikleri için kendimiz karar vereceğiz” şeklinde konuştu.

BDP’nin pakette suça karışmamış PKK’lıların serbest bırakılmasıyla ilgili düzenleme bulunmamasıyla ilgili eleştiriler hakkında ise Erdoğan, “Bunun hiçbir yasayla alakası yok. Suça karışmayan PKK’lılar 3 ve 4. Yargı paketleriyle çıkmaları gerekiyorsa zaten çıkıyorlar. Davaları devam edenler var, her şeyi birbirine karıştırıyorlar” ifadelerini kullandı.

Başbakan Erdoğan, BDP’li vekillerin “Demokrasi paketi değil seçim paketi” yönündeki açıklamalarını ise, “Benim için onların değil halkımın ne dediği önemli” sözleriyle yanıtladı.

 

Kılıçdaroğlu kusura bakmasın

 

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Başbakan paketi Kenan Evren gibi açıkladı sözlerine cevap vererek, “Kılıçdaroğlu kusura bakmasın ben milletin nabzını tuttum, kamuoyu araştırması yaptırdım ona göre bir paket getirdim” diye konuştu.

Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Gül’ün konuşmasını ise, “Gayet güzel hazırlanmış, iç ve dış politikaya değinen başarıyla hazırlanmış, kapsamlı bir açıklama” sözleriyle değerlendirdi.

 

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