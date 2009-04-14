‘Benim için artık dönüş yok’

Oyuncu Emre Kınay ile 6 yıllık evliliği tek celsede biten Emine Ün, boşandıktan sonra ilk kez konuştu: Hayatıma tek başıma devam edeceğim



Emine Ün, çalkantılı bir dönemden sonra eşi Emre Kınay’dan ayrıldı. Yeni bir hayata başlayan Ün, Vatan gazetesinin sorularını yanıtladı:



Hangi konularda fikir ayrılıkları yaşıyordunuz?



Emre ile boşanma protokolünde birbirimize konuşma yasağı koydurduk. Bu yüzden fazla detaylara girmeyeceğim.



Ama eşin senin hakkında konuşuyor?



Yıpratıcı konuşmuyor, kendi duygularından bahsediyor. Ama ben arkama bakmayacağım. Karar verdik ve boşandık. Bu kararla da hayatıma devam edeceğim. Emre’nin duygularına da sonuna kadar saygı duyuyorum.



Eşine karşı sevgin tamamen bitti mi?



Zaten bir şeyler tükenince ayrılıklar geliyor. Önemli olan saygıyı yitirmemek fakat benim için artık geri dönüş söz konusu değil.



İhanete uğradın mı?



Bununla ilgili de konuşmamam gerekiyor.



Eşinin sahibi olduğu Duru tiyatrosu’nda sahne almaya devam edecek misin?



Hayır artık o tiyatroda olmayacağım, birlikte bir proje de yapamam herhalde. Arkadaş olur muyuz onu da zaman gösterir ama bizim bir çocuğumuz var. Şu an sadece Duru’yla ilgili görüşüyoruz. Henüz çok yeni boşandık ve ikimizde de bunun gerginliği, duygusallığı var.



Evliliğinizde mesleğine ara verdin. Pişman mısın?



Mesleğime kısa ara verip dönmediğim için pişmanım. Bunun dışında büyük pişmanlığım yok çünkü ben mutlu bir yuva kurmak istedim. Annem ve babam evliliklerinin 37’inci yılına girdiler. Ben de istemez miydim ölene kadar evliliğimiz sürsün.



Kızınıza bu durumu izah etmek için profesyonel yardım aldınız mı?



Evet aldık. Doktorumuz bu durumu ona bu hikayeye masal gibi anlatmamızı önerdi. Bu hikayeye tanıştığımız günden başladık, nasıl evlendiğimizi, beraber olduğumuzu, nasıl hamile kaldığımı, onu nasıl istediğimizi fakat anlaşamadığımızı, eş olmaktan vazgeçip anne-baba olmaya karar verdiğimizi açıkladık. O da ’tamam’ dedi. Artık kızım iki ayrı evi, iki ayrı odası olduğunu biliyor.



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Emİne Ün, mesleğine yeniden dönmekte kararlı: “Tabi ki yaşamak için, ayakta kalmak için çalışmalıyım. Bundan sonra kendi ayaklarımın üzerinde duracağım. Bir yemek programı teklifi aldım fakat sponsor arayışındayız. Bunun dışında kaliteli bir dizi ya da sit-com teklifi gelirse de değerlendireceğim. Emre, Duru’nun bütün masraflarını karşılıyor ama ben de annesi olarak kızım için bir şeyler yapmalıyım.”

