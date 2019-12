'Benim durumum genetik'

T24 - Sağlıklı yaşam gurusu olarak tanınan Dr. Mehmet Öz'de kolon kanseri riskinin ortaya çıkması dünya çapında büyük bir şaşkınlık yarattı. Herkesi şaşırtan şey, bu denli sağlıklı beslenen, hatta bunu yaşam biçimi haline getiren bu kişiyle 'kanser' hastalığının adının yan yana konulmasıydı



Dünyaca ünlü Türk asıllı Dr. Mehmet Öz'de kolon kanseri riski bulunduğu haberi hem Türkiye'de hem de ABD'de büyük şaşkınlık yarattı. Öz'ün doktoru ve aynı zamanda CBS News'in Tıp Muhabiri olan Gastroenterolog Jonathan LaPook, televizyonun internet sitesindeki blogunda, 'Doktor Öz'ün kolonoskopisinde kanser öncesi bir polip bulundu: Bu, bize ne öğretebilir?' başlıklı bir yazı yayınladı. LaPook, 50 yaş itibarıyla yapılacak kolonoskopinin hayat kurtaracağını ve Öz'ün adıyla kanserin yan yana gelmesinin kolonoskopi yaptıran kişi sayısında artış yaratacağını umduğunu belirttiği yazısında şu ifadelere yer verdi: Doktor Mehmet Öz, insanların gözünde kolon polipi olabilecek son kişiydi. Fiziksel olarak fitti, sağlıklı besleniyordu ve sigara içmiyordu. Mehmet, birkaç hafta önce 50 yaşında ilk kolonoskopisini yaptırdı. Zaman içerisinde kansere dönüşebilecek küçük bir adenomatöz polip saptadık ve onu aldık. İstatistiksel olarak onunki gibi küçük polipler kansere dönmüyor. Ancak bütün kolon kanserleri, iyi huylu poliplerin 10-15 yıl içinde habis hale dönüşmesiyle başlıyor. Biz hangi polipin kötüye gideceğini bilemeyiz ve bu nedenle hepsini alırız. Bu tip polipleri iyi huylu haldeyken alabilmemiz sayesinde kanseri önleme şansımız var. Ancak 50-75 arasındaki ABD'lilerin sadece yüzde 63'ü kolon kanseri için tarama yaptırıyor. Sigara içen, kırmızı et yiyen, fazla alkol tüketen, egzersiz yapmayan ve obez olanların kolon kanseri olma riski yüksek. Mehmet'in sağlıklı yaşam stili onu daha büyük bir polipten ve şimdilik kolon kanserinden kurtardı. Şunun altını çizmek gerekir ki bu riski tamamen ortadan kaldırmak imkansız.

50 yaşına giren tarama yaptırmalı



Doktor Jonathan LaPook, Mehmet Öz'ün hikayesinden alınacak mesajın şu olduğunu belirtiyor: 50 yaşına giren herkes kolon kanseri ile ilgili bir taramaya tabii tutulmalı. Eğer ailesel riski varsa bu tarama daha da öne çekilmeli. 20 yıl önce ünlü sunucu Katie Couric, kolonoskopi yaptırdığı zaman ABD çapında kolonoskopi yaptıranların oranının yüzde 20 arttığını ve bunu 'Katie Couric Etkisi' olarak adlandırdıklarını hatırlatan Doktor LaPook, şimdi de 'Doktor Öz Etkisi' doğmasını umduklarını belirtti.

Kansere karşı ayaklanın çağrısı yapacak



Doktor Mehmet Öz, bir yandan 7 Eylül'de başlayacak Dr. Oz Show'un yeni sezonunun hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da 10 Eylül'de ABD televizyonlarında canlı yayınlanacak 'The Stand Up To Cancer' (SU2C) isimli etkinliğe hazırlanıyor. 10 Eylül'de ise aralarında Doktor Mehmet Öz'ün de bulunduğu çok sayıda ünlü, televizyonda yeni kanser araştırma merkezleri kurulması amacıyla yardım toplayacak bir etkinlikte yer alacak. Öz'ün yanı sıra programda Gwyneth Paltrow, George Clooney, Sir Richard Branson, Rob Lowe, Jane Lynch, Kelly Osbourne, Will Smith, Denzel Washington, Renee Zellweger, Kerim Abdülcabbar, Tatyana Ali, David Boreanaz, Cindy Crawford, Sofia Vassilieva ve Sofia Vergara telefon aracılığıyla yardım toplayacak.

Şovum hayatımı kurtardı



Şok gelişme sonrası Akşam gazetesine konuşan Dr. Öz, sağlıklı yaşam için tarama yaptırmanın önemine dikkat çekti. Haftaya kansere karşı ünlülerle yeni bir kampanyaya başlayacak olan Öz, şöyle devam etti: Şovum hayatımı kurtardı. Programımın bir parçası olarak kendime kolonografi yaptırdım, bu sayede erken harekete geçip mücadeleye başlıyorum... Dr. Öz'ün kanser başlangıcı olduğunu öğrendiği çekim, yeni sezonun ilk bölümünde gösterilecek. Dr. Oz Show'un sezon prömiyeri 7 Eylül Salı günü yayımlanacak.

Kanseri önlemede beslenme yüzde 35 etkili



Öz'ün 'Her şeyi doğru yaptım' açıklamasına Türkiye'deki uzmanlar itiraz etti: Doğru beslenme ve egzersiz gibi sağlıklı yaşam unsurları, kanseri önlemede sadece yüzde 35 etkili. Yüzde yüz durduramazsınız.



Her yıl koltuğunun altında sağlıklı yaşam önerileriyle dolu kitapları, beslenme tavsiyeleri ve 'mucize iksir'leriyle Türkiye'ye gelen Dr. Mehmet Öz'ün kolon kanseri riski taşıdığını açıklaması, kamuoyunu şaşırtsa da doktorları şaşırtmadı. Birçok kişi 'sağlıklı yaşam gurusu' da kanser olursa, biz ne yaparız diye düşünse de; doktorlara göre bu durum, 'Meyve sebze yiyip kırmızı etten uzak durmak kansere yakalanmayı önler' imajının yıkılmasından başka bir şey değil.



Florence Nightingale Hastanesi Hematoloji Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Coşkun Tecimer, 'Sağlıklı yaşamak kanserden yüzde yüz korumaz. Yanlış ve kötü beslenme, kanser ölümlerinin sadece yüzde 35'inden sorumludur. Dr. Mehmet Öz'ün kanser şüphesi içinde olması çok üzücü ama şaşırtıcı değil. Ayrıca polip bulunması da kanser olduğu anlamına gelmiyor' diye konuştu. 'Şunu yiyin, bunu yiyin kanser olmayın' şeklinde topluma pompalanan imajın yanlışlığına dikkat çeken Prof. Dr. Tecimer, şunları söyledi: 'Genel olarak baktığımızda kanser kötü çevresel etkilerin ortaya koyduğu bir hastalıktır. Her şeye dikkat ediyorum, çok iyi yaşıyorum, kanseri durdururum diye bir mantık olmaz. Tabii ki tedbirli olmak, iyi beslenmek, egzersiz yapmak, sigara içmemek, alkole dikkat etmek gerekir. Ancak bunların kanseri önlemeye yetmeyeceğinin de topluma duyurulması lazım.' Coşkun Tecimer, Mehmet Öz'ün hastalığıyla ilgili şu bilgileri verdi: 'Eğer kalın bağırsaktan çıkarılan polip iyi huylu ise tamamen düzelme ihtimali yüksek. Kötü huylu olsa da bu safhada yakalandığı için yayılma ihtimali çok düşük. Buradan alınacak ders 50 yaşın üzerinde herkese kolonoskopi yaptırılmasıdır. Belli yaşın üzerinde kadın ve erkeklerin tarama testlerini kesinlikle ihmal etmemeleri gerekir.'

Sağlıklı yaşa kanseri durdur imajı geçersiz

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü'nden Uzman Dr. Yavuz Dizdar da, bu haberin Öz'ün kesin kanser olduğu anlamına gelmediğine dikkat çekerek, 'Polip iyi huylu bir tümördür. Ama üstü dejenere olduğunda kanser gelişebiliyor. Ama bu dünden bugüne olacak bir şey değil. Belli bir dönemi kapsıyor. 3-6 aylık dönemlerde kolonoskopi ile takip edilmeli' diye konuştu. Dizdar, bu 'şüphe' haberiyle bir imajın yıkıldığını da vurgulayarak, şunları söyledi: 'Mehmet Öz, 'sağlıklı yaşayın, iyi beslenin, hastalıklardan korunun' gibi bir imaj yarattı. Ancak aşırı sağlıklı besleniyorum, kanserden korunuyorum diye bir şey yok. Bu imajın yanlışlığı maalesef böyle kötü bir haberle ortaya çıktı. Zaten şu sebzeyi, meyveyi yiyin kanseri durdurun diye bir hedefe yöneltmenin doğru olmadığı da ortada. Riski azaltır ama ortadan kaldırmaz. Bugün çok sağlıklı diye sunulan brokolide bile tarım ilacı atığı var. Öz'ün durumunda da sadece şu sevindirici, 'sağlıklı yaşıyorum bende tümör olmaz' diye yaklaşmamış tarama amaçlı kolonoskopi yaptırmış. Bunu örnek almak gerekir.'

Twitter geiykleri

Brokoliler çöpe

Dr. Mehmet Öz'ün kanser olduğu şüphesi ünlüler dünyasında da şaşkınlıkla karşılandı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da pekç ok kişi Öz'e geçmiş olsun dileğinde bulunurken, ünlü doktorun sağlıklı yaşamı da sohbet konusu oldu.



İşte kolon kanseri olma ihtimali bulunan Öz hakkında yapılan yorumlar:



l Mehmet Öz kanser çıkarsa tüm iğrenç brokolileri çöpe atıp, sporu unutup hayatın tadına varmaya başlayabilirsiniz. Birisi şarap söylesin. İyi senaryo Mehmet Öz kanser değil. Kötü senaryo Mehmet Öz kanser. Sonra kanseri yeniyor ve sebep brokoli. Biz yeniliyoruz, brokoli kazanıyor. Cüneyt Özdemir





l Kanser falan olmasın Mehmet Öz!!! Ona ve brokoliye ihtiyacımız var. Didem Uzel

l Nasıl ki kilolu bir diyetisyene güvenmiyorsanız, Mehmet Öz'e de artık aynı şekilde güvenmeyeceksiniz. Ne acı. Tuğçe Karasu - Tiyatrocu

l Bu kadar sağlıklı yaşayan ve yaşam tarzıyla 'vaayy bee' dedirten Mehmet Öz kanser olursa, bizlerin hali ne olur?

l Şimdi Sağlık Bakanlığı, kanser vakalarını 'Mehmet Öz Darbesi' adı altında incelemeye de kalkar.

l Sanki önceden adamcağızı dinleyip brokolileri, maydanozları mideye indiriyordunuz da, öldünüz sevinçten Mehmet Öz kanser olunca.

l Mehmet Öz de kanser olduysa ben içkiyi, sigarayı, kırmızı eti hayatta bırakmam arkadaş. Bari keyfimizle gidelim.

l Mehmet Öz bile kanser olduysa kasmaya gerek yok, yenilsin içilsin...