'Benim çocuğum uyuşturucu kullanmaz' demeyin

Kendilerini daha hızlandırmak isteyenler uyarıcıları, gerilim ve kaygı durumundan kurtulmak, gevşemek isteyenler baskılayıcıları kullanıyor. Çocuklar ve gençler, kitle iletişim araçlarında ve reklamlarda defalarca, "hemen şimdi" ve kendilerini iyi hissetmeleri gerektiği mesajını alıyor. Onlara sürekli her şeyin çabuk bir çaresi olduğu anlatılıyor. Gençlerde uyuşturucuları "hemen şimdi ve kendini iyi hissetme"nin pratik yollarından biri olarak algılıyor. Gençler genelde sorunlarını çözmek, baskıdan kaçmak, eğlenmek, stresi azaltmak için kullanıyor.Az miktarda deneme ile başlayan madde kullanımı zamanla bağımlılığa dönüşüyor. Bu sırada kullanıcıların hem beden, hem ruh sağlığı bozuluyor. Amerikalı klinik psikolog Dr. Robert Schwebel, Hayır Demek Yetmez (Optimist Yayınevi) adlı kitabında, uyuşturucu maddelerin kişinin vücudunda meydana getirdiği zararlı değişiklikleri anlatıyor. Dr. Schwebel'e göre, bağımlılık yapan maddelerin kullanımını engellemek için bilgi vermek ve korkutmak yeterli değil. Schwebel, "Hem uyuşturucuların zararları hem de insanların uyuşturucudan elde etmeye çalıştıkları faydalar konusunda güvenilir bilgi sağlamak ve uyuşturucu kullanarak karşılanacak ihtiyaçları karşılamak için alternatif yollar sağlayacak beceri ve tavırları kazandırmak" gerektiğini söylüyor.Kafein, dünyadaki en popüler uyuşturucu aslında. Kafein, kahve, çay, kakao ve kola bitkilerinde bulunan acı bir madde. Birçok ilaçta, özellikle soğuk algınlığı ve öksürük ilaçlarında, kola ve diğer gazlı içeceklerin yapımında kullanılır. Vücut ısısını ve kan basıncını artırır, iştahı azaltır, uykuyu kaçırır. Ortalama bir fincan kahve 100 miligram, bir kutu kola 30-40 miligram kafein içerir. 250 miligramı aşan miktarda kafein alınması bazı kişilerde mide bulantısı, ishal, uykusuzluk, titreme, nabız artışı, baş ağrısı, sinirlilik yapabilir. Kafein alımıyla bazı kanser türleri ve peptik ülser hastalığı riskinin artması arasında ilişki vardır.Pek çok çayın, şarabın ve orijinal coca cola formülünün içinde bulunan bir maddedir kokain. Nabzı artırır, kan basıncını yükseltir, enerji ve marazi neşe halini ortaya çıkarır. Bazen ölümcül sonuçlara varan kalpte ritim bozukluğunu ve soluk tıkanmasını tetikleyebilir. Aşırı kullanım depresyona ve duyguların donuklaşmasına yol açar. Burundan çekmek burun zarının yırtılmasına neden olur. Burundaki kıkırdak dokuyu tahrip eder. Uzun süre kullananlarda sanrılar görüp şizofreniye benzer bir durumla karşılaşılabilir.Amfetamin yani uyarıcı maddeler, kullananların uyumadan ve yorulmadan daha uzun süre ayakta kalmasını sağlar. Nabzı ve nefes alışverişini hızlandırır, kan basıncını yükseltir. İştahı azaltır, ağız kuruluğuna, terlemeye baş ağrısına, bulanık görmeye, sersemliğe uykusuzluğa ve kaygı haline yol açar. Yüksek dozlar duygu durumlarını yoğunlaştırır. Aşırı yüksek dozlar hızlı ve düzensiz kalp atışına, titremeye, koordinasyon yeteneğinin kaybına, şuur kaybına yol açabilir. Uzun süreli kullanıcılarda bünyeyi tüketir.İnsanlar, kafa bulmak, rahatlamak, bilinç hallerini değiştirmek için esrar kullanırlar. Esrar, depresyonu kaldırarak, öfkeyi azaltarak kişinin sorunlarını unutmasına ve duygu durumunu geçici olarak iyileştirmesine neden olur. Kişiyi hayalci ve bazen de uykulu bir hale sokar. Kalp atışlarını ve nabzı hızlandırır, gözlerde kızarıklık, ağız ve boğazda kuruluk meydana gelir. Konsantre olma yeteneğini azaltır. Belleği etkiler. Uzun süre kullananlar tükenmiş, hareketlerinde yavaş, donuk ve dikkatsizdir.Solunabilen maddelerin çoğu asıl amaçları doğrultusunda kullanıldığında güvenli olan ticarî ürünlerdir. Fakat kötüye kullanıldıklarında çok tehlikeli ve hatta ölümcüldürler. Burundan çekmek mide ağrısına ve baş dönmesine yol açabilir. Sinirlere karaciğere böbreklere ve akciğerlere zarar verebilir. Beyinde hasara yol açabilir. Kalbi iflas ettirebilir. Uçucular küçük çocukların en kolay ulaşabildikleri uyuşturuculardır. Ebeveynler şüphelenmediği için sorun çok ciddi boyutlara varana kadar belli olmayabilir.