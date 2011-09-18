-Beni Velid'de çatışma BENİ VELİD (A.A) - 18.09.2011 - Libya'da Ulusal Geçiş Konseyine (UGK) bağlı birliklerin saatlerce süren şiddetli çatışmaların ardından önceki gün geri çekildiği Beni Velid kasabasında çatışmalar yeniden başladı. Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin, çöldeki kasabanın çevresindeki muhalif birliklerinin mevzilerini bombaladığı bildirildi. Kaddafi'nin son kalelerinden biri olan Beni Velid'den güçlü patlamalar duyulduğu ve makineli silah sesleri geldiği belirtildi. Muhalif birlikleri, kasabanın dış kesimlerinde çatışmaların gece boyunca sürdüğünü kaydetti. Muhaliflerin saha komutanı Abselim Guna, tüm gece çatıştıklarını, kasabayı 40 kilometrelik bir çapta tamamen kuşattıklarını belirtti. UGK'ye bağlı birlikler Libya'nın başkenti Trablus'a 180 kilometre uzaklıktaki Beni Velid'e önceki gün saldırı düzenlemiş, ancak direniş karşısında birliklerin geri çekildiği bildirilmişti.