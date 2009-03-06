Beni şimdi görun







Sezona sıkıntılı başladım. Sakatlığımın yanı sıra yaz kampına katılamadım. Vatani görevimi tamamladım. Evlendim ve yeni bir düzen kurdum. Artık kafa olarak rahatladım.



Fenerbahçe’nin son haftalardaki başarılı futbolcusu Emre Belözoğlu suskunluğunu bozdu.

Hürriyet gazetesine konuşan yıldız futbolcu, sezon başında sürpriz bir şekilde sarı lacivertli takıma transfer olan ve sakatlığı nedeniyle ilk yarıda istikrarsız bir grafik çizen milli futbolcu, artan performansını düzenli yaşantıya borçlu olduğunu söyledi. Milli takım ile gittiği Euro 2008 nedeniyle Fenerbahçe’nin yaz kampına katılamadığını ve Türkiye’ye döndükten sonra vatani görevini tamamladığını anlatan Emre, birçok sıkıntıyı geride bıraktığını, bundan sonra daha iyi oynayacağını açıkladı.



Arkadaşlık süper



Newcastle takımından ayrıldığı dönemde sakatlığı nedeniyle gerçek futbolunu oynayamadığına işaret eden Emre, devre arasındaki evliliğinin de futbolunu olumlu yönde etkilediğini belirterek, "Profesyonel bir futbolcunun başarısında en önemli unsurlardan birisi düzenli yaşantı. Evlilik sonrasında sorumluluk daha da artıyor. Hayata bakış açınız değişiyor. Fenerbahçe’de çok iyi bir ortamımız var. Arkadaşlık ilişkilerimiz üst düzeyde. Yönetim ile diyaloğumuz mükemmel. Herkes birbirine destek oluyor. Taraftarın da desteği gelince işler kolaylaşıyor" diye konuştu.



Kaliteyi gösterdik



Takımda çok sayıda üst düzey futbolcu olduğuna dikkat çeken Emre sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sezon lig çok heyecanlı geçiyor. Zirve yarışında çok sayıda takım iddiasını sürdürüyor. Hiç hesapta olmayan puanlar kaybettik. Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladık. Sivas ligin en güçlü takımlarından birisi. İyi konsantre olarak evimizde oynadığımız iki maçı da kazandık. Hem ligde, hem de kupada var olduğumuzu gösterdik. Başkanımızın takım için ortaya koyduğu fedakarlığı da göz önüne getirerek, kalitemizi ortaya koyduk. Artık güzel günler yakında."



Kayseri zor viraj



Yıldız futbolcu, önümüzdeki haftadan itibaren daha iyi futbol oynayacağını iddia ederek, "Gerçek Emre bundan böyle izlenecek. Takımda taşlar yerine oturdu. Artık ne yapacağımızı biliyoruz. Taraftarın beklentisine en iyi cevabı vereceğiz. Başta Alex olmak üzere tüm arkadaşlarım ile sık sık toplantılar yapıyoruz. Durumu değerlendirip çözümün bizim ayaklarımızda ve beynimizde olduğunu konuşuyoruz. Kayserispor deplasmanı bizim için çok zor geçecek. Kazanarak döndüğümüz taktirde önümüz açılacak. Derbilerde daha iyi oynuyoruz. Bu yüzden geleceğe umutla bakıyoruz" dedi.



