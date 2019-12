'Beni Sabri yapan G.Saray'

Galatasaray'ın milli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, "Beni Sabri yapan Galatasaray'dır. Hiçbir zaman kolay kolay ayrılmayı düşünmedim" dedi.





Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Sabri, "Çok istediğimiz bir Şampiyonlar Ligi'ne katılma olayı vardı. Ama olmadı, kısmet değilmiş. Lige döndük. UEFA Kupası'na devam ediyoruz. Günler geçtikçe, haftalar geçtikçe, her maçı üstüne koyarak, daha iyi bir takım olduk. Bence şu an performansımızın daha iyi olacağını düşünüyorum. İyiyiz, ama daha iyi olabilecek bir kaliteye sahibiz. İyi bir şekilde bitirdik ilk yarıyı. UEFA Kupası'nda da gruptan çıkarak, Bordeaux ile eşleştik. Herşey güzel biçim için. İnşallah 2. yarı ile birlikte, hem ligde, hem Türkiye Kupası'nda, hem de UEFA Kupası'nda hedeflediğimiz başarıya ulaşmak istiyoruz" dedi.



Avrupa Kupaları'nda elinden gelen başarıyı göstermeye çalıştığını vurgulayan Sabri Sarıoğlu, "Bunu yaptıysam, ne mutlu bana. Lige de iyi başladım, ama şanssız bir sakatlık geçirdim. 6 hafta gibi uzun bir süre oynayamadım. İyileştikten sonra iyi bir çıkışım oldu, hem Milli Takım'da hem de Galatasaray'da. Her zaman oyunumun üstüne kata kata ilerlemek istiyorum. Daha çok çalışarak, hem kendime, hem Milli Takım'a, hem de Galatasaray'a yardımcı olmak istiyorum. Benim için şu an herşey iyi gidiyor. İnşallah 2. yarıyla birlikte daha da iyi bir Sabri'yi, hem Galatasaray adına hem de Milli Takım adına herkese izlettirmek istiyorum" diye konuştu.



10 yaşında Galatasaray kulübünün içine girdiğini hatırlatan sarı kırmızılı futbolcu, kaptan olamadığı için kırgınlık yaşadığını söyledi. Sabri Sarıoğlu, şöyle konuştu:



"6 senedir A Takım bünyesinde mücadele ediyorum. Tabii bu benim üzerimde büyük bir sorumluluk yaratıyor, ama bu tatlı bir sorumluluk. Çünkü Galatasaray gibi büyük bir camiada böyle bir sorumluluk üstlenmek gurur verici bir şey.



Kaptanlık konusuna gelince, tabii benim de 10 yaşında Galatasaray'a geldiğimde hayallerim vardı. Galatasaray'da oynayıp, bu büyük takımın kaptanlığını yapmak. Kimi zaman yaptım, ama son zamanlarda yapamadım. Takdir hakkı başka şekillerde kullanıldı. Tabii bu beni üzmüyor, ama az da olsa kırıklık oluyor. Çünkü hayaliyle yaşadığın bir şeyi gerçekleştirememek az da olsa kırıyor. Ama sonuçta ben profesyonel bir futbolcuyum. Bana sahada nerede görev verilirse, ne kadar süre verilirse, çıkıp sahada göstermek için elimden geleni yaparım. Çünkü biz profesyonel futbolcularız, bunu yapmamız gerekiyor.



Her insan bir amaç için uğraşır. Benim de amacım Galatasaray'a geldiğimde bu büyük takımla oynamaktı, sonra şampiyonluk yaşamaktı. Tabii amacım, bu büyük takıma kaptanlık da yapmaktı, Milli Takım ile oynamaktı. Çoğunu gerçekleştirdim. Bu kaptanlık konusunu gerçekleştirdiğim maçlar da oldu. Ama böyle bir uygunluk gösterilmedi. Tabii buna hiç bir zaman karşı gelemezsin. Sonuçta biz Galatasaray'da işçiyiz. Kararlar nasıl verilirse, ona saygı duyarak uyarız. Sonuçta kimin kaptan olup olmayacağı bizi pek etkilemez. Çünkü sahaya 11 kişi çıkıyor, yedeklerle 18. Oynamayan arkadaşlar var. Herkes bir amaç için uğraşıyor. Dediğim gibi Galatasaray'da kaptan olmak da gurur verici bir şey. Olan zaten bunun gururunu, mutluluğunu, sevincini yaşıyor. Dediğim gibi öyle uygun görüldü, saygı duymak gerekir. Ama az da olsa bi kırgınlık var. Çünkü ben 10 yaşına geldiğimde hedeflerimden biri oydu."



"Beni Sabri yapan Galatasaray'dır. Hiçbir zaman kolay kolay ayrılmayı düşünmedim" diyen Sabri, sözlerine şöyle devam etti:



"Bu sene sözleşmem bitiyordu. Ama ben hiç bir zaman Galatasaray'a bir şeyler kazandırmadan bu kulüpten ayrılmak istemiyorum. Beni almak isteyen kulüpler varsa da, 'Gerekli olan bonservis ücretini verip, hem Galatasaray'ın, hem de benim kazanacağım şartlar uygun olursa, Galatasaray'dan ayrılırım' diye her zaman söyledim. Bu da zaten Avrupa olur. Hayallerimden biri de Avrupa'da oynamaktır. Dediğim gibi kulübümün de menfaatleri doğrultusunda, şartlarda uygun olursa ben de orada oynayıp, Sabri'yi ve Türk Milli Takımı'nı orada da temsil etmek istiyorum. Ama işte her zaman istediğimiz gibi olmuyor. İleriki zamanlar neyi gösterir belli olmaz. Dediğim gibi Galatasaray'ın da menfaatleri doğrultusunda, şartlar da uygun olursa ben de Avrupa'da oynamak isterim."



Kendisine resmi teklif gelmediğini de açıklayan Sabri, "Kulübüme geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. İngiltere, İtalya, İspanya ve bazı ülkelerden menajerler vasıtasıyla arayanlar olmuştu. Sonuçta bunlar telefonla bir resmiyet kazanılmayan kulüpler. İsim vermek doğru olmaz. Bana da zaten fazla isim gelmedi. Sadece ülke olarak söylüyorlardı. Sonuçta tanımadığım menajerlerdi. Bunlar tabii resmi olmadığı için, çok da dikkate alınmıyor. Bir transferin gerçekleşmesi için, 2 kulübün resmi olarak iletişime geçip anlaşması lazım. Tabii ilerleyen zamanlar ne gösterir, onu bilemeyiz. Hayırlısı neyse o olsun" şeklinde konuştu.



Takımda şu anda da kendilerine sahip çıkacak değerli ağabeyleri bulunduğunu ifade eden Sabri, "Hakan Ağabey olsun, Bülent Ağabey olsun, Arif Ağabey olsun, Ergün Ağabey olsun, bunlar çok değerli oyunculardı. Onlarla beraber çalışmaktan gurur duydum. Onlarla aynı sahada mücadele ettim. Bu beni çok mutlu ediyor. Onların yeri farklı, fakat şu anda da bize sahip çıkacak değerli ağabeylerimiz var. Hasan Ağabey olsun, Ümit Ağabey olsun, Ayhan Ağabey olsun, hepsi değerli oyuncular" dedi