Aşkın Nur Yengi-Haluk Bilginer ayrılığında şok iddia... Yengi’nin Bilginer’den ihanet yüzünden ayrıldığı ve yakınlarına “Medya beni nasıl bulduysa o kızı da öyle bulsun” dediği öne sürüldü.

Önceki gün “Aldığımız ortak karar sonucunda özel hayatımızı ayırdık” diye açıklama yapan Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer’le ilgili çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.

Söylenenlere göre altı yıllık evlilik, Bilginer başka bir kadınla ilişki yaşadığı için bitme noktasına geldi.

'ihanete uğradım'

Haluk Bilginer, Aşkın Nur Yengi ile eski eşi Zuhal Olcay’dan boşanmadan önce aşk yaşamaya başlamıştı. 2004’te Olcay’dan boşanan Bilginer’in Yengi’yle ilişkisi, 2005’te Ömerli’deki evinin balkonunda görüntülenmeleriyle ortaya çıkmıştı. Aşkın Nur Yengi’nin yakın çevresine kendisinin de ihanete uğradığını söylediği ve “Beni nasıl buldularsa, o kızı da öyle bulsunlar” dediği öne sürüldü.

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Milliyet'te yer alana habere göre, Aşkın Nur Yengi, ayrılık kararının ardından dün İngiltere’ye gitti. Kızı Nazlım’la birlikte saat 13.00’te Londra’ya uçan Yengi, Atatürk Havalimanı’nda kendisini görüntüleyen gazetecilerin ayrılıkla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Haluk Bilginer de “Shakespeare’s Globe” etkinliği kapsamında “Antonius ve Cleopatra” oyununu sahnelemek üzere dün sabah saatlerinde ekibiyle birlikte Londra’ya uçtu. Çiftin baş başa kalıp ilişkilerini yeniden gözden geçirmek için bir süre Notting Hill’deki evlerinde birlikte kalacağı öğrenildi.

'Yuva yıkanın yuvası olmaz'

Zuhal Olcay’ın, eski eşi Haluk Bilginer’le Aşkın Nur Yengi’nin boşanmak üzere olduklarını duyunca yakınlarına “Yuva yıkanın yuvası olmaz” dediği öne sürüldü. Olcay, konuyla ilgili Hürriyet’e şunları söyledi: “Ben o tür atasözleri söylemeyi gerçekten istemiyorum ama içimdeki duyguları aynen yazmak istiyorsanız şöyle yazın: Hayat gerçekten çok kısa. Herkesin bu tür deneyimleri yaşaması gerektiğine inanıyorum. Ben bunları yaşadım çünkü...”