Beni nasıl boşarsın cinayeti

T24 - Özdemir Serin, boşanacakları gün evlerinin banyosunda karısını baltayla öldürüp kaçtı. Kanlar içindeki kadının cesedini ise 15 yaşındaki kızları buldu



Maltepe’de Özdemir Serin, boşanma davalarının olduğu gün eşi Gülseren Serin’i baltayla öldürdü. İki çocuk annesi Gülseren Serin’in cesedini lise öğrencisi kızı Çağla bulurken, Özdemir Serin kaçtı.



Çocuk yuvasında çalışan Gülseren Serin (45) iddiaya göre, şiddet gördüğü mermer ustası eşi Özdemir Serin’e boşanma davası açtı. Dava dün Kartal Adliyesi’nde görülecekti. Ancak Gülseren Serin ile Özdemir Serin, önceki gece evlerinde tartıştı. Çocukları 18 yaşındaki Serdar ile 15 yaşındaki Çağla’nın uyumasını bekleyen Özdemir Serin, saat 01.00 sıralarında banyoya giren 20 yıllık eşi Gülseren Serin’i baltayla öldürdü ve kaçtı.





Kızı banyoda buldu



Lise öğrencisi Çağla, tuvalet için banyoya girdiğinde annesinin cesediyle karşılaştı. Çağla üniversite öğrencisi ağabeyi Serdar Serin’i uyandırdı. Serdar Serin, evde olmayan babasının annesini öldürdüğünü anlayarak, polisi ve yakınlarını aradı. Kızının öldüğünü öğrenerek eve gelen Gülseren Serin’in yakınları fenalık geçirdi. Ekipler, yapılan inceleme sonrası Özdemir Serin’in, eşinin boynuna baltayla bir kez vurduğunu tespit etti.





Polis, Özdemir Serin’in kaçarken eşinin çantası, cep telefonunu ve kimliğini de yanında götürdüğünü belirledi. Ceset, incelemelerin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sonra da Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Polis, Özdemir Serin’in yakalanması için çalışma başlattı.



