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'Beni izle, rolünü oyna'

Yönetmen Güneyer, “Adanalı” dizisindeki Başkomiser Yavuz karakterini Fatih Terim’den esinlenerek yazdığını söyledi.

19 Aralık 2008 02:00

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, bir diziye ilham kaynağı oldu. Senarist ve yönetmen Tayfun Güneyer, “Adanalı” dizisini Fatih Terim’den esinlenerek yazdığını söyledi.

Güneyer, Terim’le birlikte katıldığı, Kanaltürk’teki “Medyatik” adlı programda, şunları söyledi: “Ben bir kahraman çizmeye çalışıyordum. O zaman da Türkiye’nin en büyük kahramanı sizdiniz. Ben Adanalı bir kahraman yapayım dedim. Fatih Hoca’nın birtakım özellikleri var, hakkını çok savunuyor, anında müdahale ediyor.”

“Sayın yönetmenim iyi takip etmiş beni” diyen Terim de, dizinin ilk bölümünü izlediğini ve Adanalı Başkomiser Yavuz karakterini canlandıran Oktay Kaynarca’yı arayarak kutladığını söyledi. Oktay Kaynarca’ya birkaç gün birlikte geçirmeyi öneren Terim, böylelikle rolünü daha iyi canlandırabileceğini ifade etti.

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