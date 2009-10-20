'Beni buradan kurtarın'

Stoke City'de mutsuz günler geçiren Tuncay Şanlı'nın Aykut Kocaman'ı arayıp beni Ocak'ta alın dediği öğrenildi.



Stoke City'de yedek kulübesinden kurtulamadığı için mutsuz günler geçiren Tuncay Şanlı'nın, Fenerbahçe Sportif Direktörü Aykut Kocaman'ı arayarak, "Ocak ayında Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum. Beni alın" dediği öğrenildi.



Tuncay'ın, Kocaman ile yaptığı görüşmede; hocası Tony Pulis'in West Ham maçında kendisini oynatmamasının bardağı taşıran son damla olduğunu vurgulayarak, "Mutsuzum. Ben yedek bekleyecek oyuncu değilim. Kulübümle anlaşın. Hemen döneyim" müjdesini verdiği belirtildi. Bu arada cuma günü İngiliz basını da Tuncay'ın Ocak'ta F.Bahçe'ye dönebileceğini yazdı.