'Beni bir Türk şirketi kandırdı'



T24 - Oyuncu Hillary Swank’in Çeçen lider Kadirov’un doğumgününe katılmak için aldığı 1.5 milyon doları bir Türk şirketinin ödediği ortaya çıktı.













Amerikalı aktris Hillary Swank’in ekim ayında Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov’un 35’inci doğumgünü partisine katılması insan hakları örgütlerini ayağa kaldırmıştı. Şimdi Swank’e bu etkinliğe katılması için 1.5 milyon dolar ödeyenin tahmin edildiği gibi Çeçenistan yönetimi değil, bir Türk şirketi olduğu ortaya çıktı.



Milliyet'in haberine göre; ABD’nin ünlü talk show’cusu Jay Leno’nun sohbet programına katılan Swank, “Utanç verici bir şey yaptım. Daha önce Kadirov’u hiç duymamıştım. Çok daha iyi araştırmam gerekirdi. Ücreti partiyle barışın kutlanacağını söyleyen bir Türk inşaat şirketi ödedi” dedi.





Hillary Swank, Jean-Claude Van Damme ve keman virtüözü Vanessa Mae gibi isimler 6 Ekim’de Kadirov’un özel uçağıyla Çeçenistan’ın başkenti Grozni’ye geldi. Burada önce Bora İnşaat tarafından yapılan Grozny City isimli gökdelenin açılış törenine katıldılar. Çeçen Ajans isimli haber sitesine göre Kadirov, törende Bora İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Alper Suri’ye Çeçenistan üstün hizmet madalyası verdi.







‘Herkes çok mutlu’





Ünlüler aynı akşam Kadirov’un doğumgünü partisinde sahne aldı. Jean-Claude Van Damme “Seni seviyorum Kadirov” derken, Hillary Swank sahnede “Çeçenistan’da herkes çok mutlu. Doğum gününüz kutlu olsun Başkan Kadirov” demişti. Gece için 500 bin dolar alan Vanessa Mae de kısa bir konser vermişti. Gazeteciler “Bu para nereden geliyor” diye sorduğunda Kadirov, “Allah veriyor” şeklinde yanıtlamıştı.



İnsan hakları örgütleri Kadirov’u özerk bölgede ağır insan hakları ihlalleri yapmakla suçluyor. Kremlin, Çeçen direnişini bitireceği umuduyla Kadirov’a destek veriyor. Haftasonu yapılan seçimlerde Çeçenistan’dan Başbakan Vladimir Putin’in partisine yüzde 99 oy çıkmıştı.







Çeçenistan'ı baştan inşa ediyorlar





1998’de kurulan Bora İnşaat’ın internet sitesine göre şirketin Grozni’de cam ve alüminyum fabrikası, taş kırma tesisleri, beton tesisleri bulunuyor. Penta İnşaat isimli ikinci şirket ise 2008 yılından beri Gudermes, Argun ve Grozni kentlerinde dev projeler gerçekleştiriyor.







Mütehhit kaçtı, 400 işçi ortada kaldı





Çeçenistan’da inşaat şirketi yetkilisinin kaçması üzerine 400 Türk işçi ortada kaldı. Salih Atalay isimli işçi, 5 aylık birikmiş paraları olduğu halde işverenin ellerine 100 dolar tutuşturarak kendilerini Türkiye’ye göndermeye çalıştığını kaydetti. Atalay, işçilerin bir kampa alındığını, burada bekletilen yaklaşık 500 kişinin telefonlarının toplandığını ifade etti.







Facebook'ta isyan





Sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta açılan bir sayfada Penta İnşaat isimli şirketin 400 kadar işçiyi mağdur ettiği yazıyor. Buraya yorum yazan işçiler şirketin Çeçenistan’daki patronu Siyavuş Memedzade’nin kendilerini tehdit ettiğini, aylarca maaş alamadıklarını, yağmur altında yemek yemeye zorlandıklarını, şimdi de Çeçen polisinin giriş çıkışları kapattığı kamplarda kaldıklarını anlattı.



Penta İnşaat’ın Ankara’da da bir ofisi bulunuyor. Moskova Büyükelçiliği 10 gün önce 200 kadar işçinin Türkiye’ye gönderilmesini sağlamıştı. Son 400 işçi maaşlarını almadan ayrılmak istemiyorlar.









