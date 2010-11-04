-BENGİ: BASIN KONSEYİ'NDE OLMAYI İÇİMİZE SİNDİREMİYORUZ ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hilmi Bengi, ''Yüksek Kurulunun uyardığı bir kişinin Basın Konseyi başkanı olarak devam etme durumunu nasıl izah edebileceği Sayın Ekşi'nin takdirine bırakılacak bir husustur, ama biz kurum olarak Basın Konseyi'nin mevcut yapısı içerisinde orada devam etmeyi doğrusu içimize sindiremiyoruz'' dedi. Bengi, TRT Haber'de, AA'nın Basın Konseyi üyeliğinden çekilmesine ilişkin soruları yanıtladı. ''Oktay Ekşi'nin Hürriyet Gazetesi'ndeki yazısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakaretler yöneltmesinin ardından istifa ettiği'' hatırlatılarak, Ekşi'nin, Basın Konseyi başkanlığı görevinin devam etmesi ve konsey tarafından uyarılmasıyla ilgili değerlendirilmesi sorulan Bengi, Oktay Ekşi'nin Hürriyet Gazetesi'nde ''talihsiz'' bir yazıya imza attığını, bunun neticelerinin Ekşi'yi de rahatsız ettiğini söyledi. Ekşi'nin bir özür yazısı kaleme almak ve Hürriyet Gazetesi'nden istifa etmek zorunda kaldığını hatırlatan Bengi, ''Böyle bir süreçte Basın Konseyi Yüksek Kurulu olarak dün yapılan toplantıda alınacak kararın buna paralel bir gelişme içerisinde olması kamuoyunu rahatlatırdı'' diye konuştu. Oktay Ekşi'yi Basın Konseyi Yüksek Kurulu'ndaki toplantılardan tanıdığını, çok nazik ve kibar bir beyefendi, insan ilişkilerine önem veren bir kişi olarak gördüğünü belirten Bengi, şöyle konuştu: ''Dolayısıyla benim tanıdığım Oktay Ekşi'ye o yazıyı hakikaten yakıştıramadım. Kendisi de yakıştıramamış olacak ki gazetesinde böyle bir sonucu hazırlamak zorunda kaldı. Basın Konseyi Yüksek Kurulu'nun dünkü toplantısına AA temsilcisi arkadaşımız Sait Yüce katılamadı. Katılamamasının gerekçesi de AA yönetim Kurulu'nun toplantısıyla aynı toplantının çakışmasıydı. Ankara'daki toplantı nedeniyle katılamamıştı arkadaşımız. Eğer katılabilmiş olsaydı görüşlerini orada ifade edecekti ve 'yakışanın sayın başkanın kendi iradesiyle ayrılması olduğunu' söyleyecekti. Maalesef o istikamette bir gelişme olmadı. Bir ara Sayın Ekşi'nin istifası haberleri internet medyasında dolaşmaya başlamıştı ama ardından bu yalanlandı ve Konsey Yüksek Kurulu'nda yapılan oylamanın ardından Sayın Ekşi'nin göreve devamı istikametinde bir netice çıktı. Ardından da Sayın Ekşi'nin uyarıldığı ifadesi basına aksetti. Yüksek Kurulunun uyardığı bir kişinin Basın Konseyi başkanı olarak devam etme durumunu nasıl izah edebileceği, Sayın Ekşi'nin takdirine bırakılacak bir husustur, ama biz kurum olarak Basın Konseyi'nin mevcut yapısı içerisinde orada devam etmeyi doğrusu içimize sindiremiyoruz.''