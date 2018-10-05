"Benflasyon: Bu alışveriş için Haziran ayında 392 TL ödemişim, Eylül ayında ise 563 TL"

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 3 Ekim'de açıklanan enflasyon rakamlarını köşesine taşıyarak yorumladı. Açıklanan rakamlar için 'Ucundan azcık' değerlendirmesi yapan yazar, "Koskoca devletin, koskoca yerli ve milli istatistik kurumu yalan söylemeyeceğine göre benim durumum biraz karışık" dedi.

Alışveriş fişleri üzerinden kendi 'Benflasyon'unu açıklayan Fatih Altaylı, Temmuz ayında markete 392 TL Eylül ayında ise 563 TL ödediğini belirterek "Sonuç olarak benflasyonla, TÜİK’in enflasyonu arasında çok ciddi bir fark var. Benim iki aylık benflasyonum, onların yıllık enflasyonundan bile kat kat fazla. Benim için de bir “Benflasyon” hesabı hazırlasınlar. Yoksa marketlerin beni dolandırdıkları hissine kapılıp, birine cam çerçeve dalacağım" diye yazdı.

Fatih Altaylı "Benflasyon" başlığıyla yayımlanan yazısında şu noktalara değindi:

"İstatistik, mistatistik anlamam.

Okumuşluğum vardır ama notlarım pek parlak değildi.

Bilimine hakim değilim.

Hakim olsam da durumu değiştirmez.

Biliyorsunuz TÜİK, yani yerli ve milli istatistik kurumumuz enflasyon oranlarını açıkladı.

“Ucundan azcık” yükselmiş görünüyor.

İstatistik kurumumuza göre enflasyon tüketici fiyatlarında eylül ayında yüzde 6,30 çıkmış, 12 aylık ortalama ise yüzde 24 olmuş.

Karışık rakamlardan çıkardığım bu oldu.

Koskoca devletin, koskoca yerli ve milli istatistik kurumu yalan söylemeyeceğine göre benim durumum biraz karışık.

Çok detaya girmeden biraz durumumu paylaşmak istiyorum.

Her ay yaptığım standart alışverişler vardır.

“Benim alışveriş fişlerimdeki enflasyon” deyip de kimseyi kızdırmak istemem ama bakın “Benflasyon” nasıl olmuş.

Yalan yok, Temmuz ayında tatilde, Ağustos’un büyük bölümünde yurt dışında olduğum için yapacağım karşılaştırma Haziran ile Eylül ayları arasında.

Mesela her ayın ilk haftası peynircime giderim. Yıllardır hep aynı miktarda birkaç çeşit peynir, hep aynı miktarda tereyağı, aynı miktarda zeytin falan alırım.

Arada fark ise ya 290 gramdır ya 50 gram.

Bu alışveriş için Haziran ayında 198 TL ödemişim.

Eylül ayında ise 274 TL. Marketten aldığım temizlik malzemeleri vardır.

Mutfak ve banyo temizleyiciler, ahşap temizleyici. İki çeşit deterjan. Yumuşatıcı. Bulaşık deterjanı. Tuvalet kağıdı, kağıt havlu. Buzdolabı poşeti. Bir iki ufak tefek daha.

Temmuz ayında bu alışveriş için markete yaptığım ödeme 392 TL olmuş.

Eylül ayında ise 563 TL.

Pazardan yaptığım meyve sebze alışveriş faturasındaki artış daha da vahim ama onlar birebir aynı olmadığı için kesin kanıt sayılmaz.

Sonuç olarak benflasyonla, TÜİK’in enflasyonu arasında çok ciddi bir fark var.

Benim iki aylık benflasyonum, onların yıllık enflasyonundan bile kat kat fazla.

Kendilerinden ricam son derece dürüstçe hazırladıklarından hiç kuşku duymadığım enflasyonu hesapladıkları gibi benim için de bir “Benflasyon” hesabı hazırlasınlar.

Yoksa marketlerin beni dolandırdıkları hissine kapılıp, birine cam çerçeve dalacağım."

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