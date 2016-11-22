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Spor

Benfica maçında rotasyon yok

Beşiktaş'ta Adanaspor maçında dinlendirilen Tosic ve Adriano'nun takıma döneceği öğrenildi

22 Kasım 2016 12:22

Şampiyonlar Ligi’nde yarın en kritik sınavını verecek olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, rotasyonu bir yana bırakıp tüm aslarını sahaya sürecek

Beşiktaş 23 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde en önemli maçına çıkacak.

Benfica’yı Vodafone Arena’da konuk edecek olan siyah-beyazlılar sahadan galibiyetle ayrılırsa gurptan çıkma yolunda çok büyük bir avantaj yakalayacak.

Siyah-beyazlıların tüm planlarını 3 puan üzerine yapıyor ve bu nedenle de teknik direktör Şenol Güneş, elindeki en hazır oyuncuları sahaya sürecek.

Sezon başından bu yana her maçta, bir sonraki maçı da hesaba katarak bazı oyuncularını dinlendiren tecrübeli çalıştırıcı, bu kez rotasyonu bir kenara bırakıp en iyi 11’yle mücadeleye başlayacak.

 

Tosic ve Adriano dönüyor, Cenk yedek

 

Adanaspor maçında sol bekte kullandığı Beck’i yine aynı pozisyonda görevlendirmeyi düşünen Güneş, Cenk’i hamle oyuncusu olarak yanında tutup riske etmediği Adriano’yu ise sol önde oynatmayı planlıyor.

Stoperde Atınç’ın yerine Tosic’e formayı vermesi beklenen kurt hocanın orta sahada ise Gökhan İnler’i yedek oturtup Atiba, Oğuzhan, Tolgay üçlüsüne şans vereceği öğrenildi.

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