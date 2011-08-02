-BENFİCA İSTANBUL'A GELDİ İSTANBUL (A.A) - 01.08.2011 - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında, 3 Ağustos Çarşamba günü Trabzonspor ile karşılaşacak olan Portekiz'in Benfica takımı, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'na gelen Benfica kafilesi, İstanbul'da kalacakları otele geçti. Benfica, yarın, karşılaşmanın yapılacağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 10.30'da antrenman yapacak. Portekiz ekibinin teknik direktörü Jorge Jesus, antrenmandan sonra, statta basın toplantısı düzenleyecek.