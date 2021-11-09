Benfica'da kadro dışı bırakılan Gedson Fernandes'le ilgili kumar iddiası

Portekiz basını, eski Galatasaraylı oyuncu Gedson Fernandes'in kurhanede alkol alırken Benfica yöneticileri tarafından yakalandığını ve kadro dışı kaldığını yazdı. Kulüp ise Gedson Fernandes'i Benfica B takımına gönderdi.

Gedson Fernandes'in B takıma gönderilmesinin ardından ise yerine Benfica B takımından Paulo Bernardo yazıldı. Galatasaray'ın tekrar transfer etmem için uğraşmasına rağmen Benfica'nın genç oyuncuyu bırakmaması üzerine transfer olmamıştı. Ocak ayında tekrardan transfer teklifi sunulması beklenilen genç oyuncu bu sezon 45 dakika forma giyebildi.

Gedson'un kuzeni Adriano ise bu iddiaları yalanladı ve şunları ifade etti:

"Gedson'un sabaha kadar alkol alıp kumarhanede yakalandığı haberi tamamen yalan. Tek gerçek haber, Benfica'nın sözleşme yenileme konusunda ısrar etmesi ve Gedson’un sözleşme uzatmayı kabul etmemesi."

Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a kiralanan Gedson Fernandes, 17 lig maçında forma giymiş ve performansı ile alkış almıştı. (Ajansspor)