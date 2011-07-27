Benfica: 2 Trabzonspor: 0

T24 - Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor, deplasmanda Benfica ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Benfica'nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.











İLK DEVRE



1.Dakika Karşılaşmada ilk düdük çaldı.. Başarılar Trabzonspor...



TOLGA HATASINI TELAFİ ETTİ



3.Dakika Savunmanın arkasına doğru atılan pasta Tolga kalesini terk etti.. Serkan'ın karşıladığı topu Gaitan kaleye doğru gönderdi.. Tolga parmaklarının ucuyla kaleye giden topu kornere çeldi...

5.Dakika Aimar kendisine gönderilen uzun pası kontrol edemeyince top kaleci Tolga topu kontrol etti...

7.Dakika Benfica temsilcimiz karşısında çok etkili bir futbol ortaya koyuyor...

9.Dakika Adrian Mierzejewski'nin ceza sahasına ortaladığı topa kimse dokunmadı top doğrudan dışarı çıktı

16.Dakika Alanzinho'nun savunmanın arkasına sarkan Burak'a göndermek istediği pas kalecide kaldı..

27.Dakika Colman'ın ceza sahasına gönderdiği pası Adrian kalecinin üzerinden ağlara gönderdi ancak pozisyon için kritik bir ofsayt bayrağı kalktı..

41.Dakika Colman'ın ara pasında Burak topla buluşmak üzereyken Emerson araya girdi ve topu takımına kazandırdı.

45.Dakika İlk devre sona erdi..





İKİNCİ DEVRE



46.Dakika Ve ikinci yarı başladı.. Başarılar Trabzonspor...

47.Dakika Sol kanattan hareketlenen Adrian'ın ortası kaleci Artur'da kaldı..

54.Dakika Luisao'nun savunmadan uzun gönderdiği topun Aimar'a geçmesine Giray izin vermedi..

56.Dakika Adrian'ı arkadan faul yaparak durduran Garcia sarı kart gördü..

61.Dakika Sol kanattan ceza sahasına girmek isteyen Henrique, rakibinden kurtulamadı..

Ve top ağlarımızda...

71.Dakika Aimar'ın ceza sahasına gönderdiği pasta Nolito'nun vuruşu Tolga'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti..

88.Dakika Benfica ikinci golü buldu.. Ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Gaitan, plase bir vuruşla topu sol üst köşeye gönderdi..

Karşılaşmada son düdük çaldı





