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Dünya

Benetton'a fotomontaj davası VATİKAN (A.A)

17 Kasım 2011 18:34

-Benetton'a fotomontaj davası VATİKAN (A.A) - 17.11.2011 - Vatikan, Papa ve Kahireli bir imamı öpüşürken gösteren fotomontajı reklam kampanyasında kullanan İtalyan giyim şirketi Benetton'a dava açmaya hazırlanıyor. Vatikan, fotomontajla ilgili açıklamasında, söz konusu görüntünün ''yalnızca Papa'nın ve Katolik Kilisesi'nin itibarına değil, aynı zamanda inananların hassasiyetlerine yönelik bir saldırı'' olduğunu belirterek, fotomontajın yayımlanmasını engellemek için yasal yollara başvuracağını kaydetti. Benetton, Papa 16. Benediktus'u Kahireli bir imamı öperken gösteren fotomontajı, Vatikan'ın baskısı üzerine reklam kampanyasından kaldırmak zorunda kalmıştı. Kampanyada Nicolas Sarkozy ile Angela Merkel ve Mahmud Abbas ile Binyamin Netanyahu gibi isimleri de öpüşürken gösteren fotomontajlara yer veren ünlü şirket, kampanyanın amacının nefret kültürüyle mücadele etmek ve hoşgörüyü beslemek olduğunu açıklamıştı.

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