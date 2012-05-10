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'Benden önce olan bir olay, bu yüzden beni alakadar etmiyor'

Beren Saat, sevgilisi Kenan Doğulu'nun Hollandalı güzelle çekilen fotoğraflarının etkilenmedi. Saat, bu durumun kendisini alakadar etmediğini söyledi

10 Mayıs 2012 16:36

Sevgilisi Kenan Doğulu’nun Hollandalı bir güzelle samimi fotoğraflarının basında yer alması, Beren Saat’i etkilememiş. Oyuncu, “Benden öncesinde olan bir olay, bu yüzden beni alakadar etmiyor” dedi.

- Les Ottomans Otel’de önceki akşam verilen bir davete katılan Beren Saat, muhabirlerin sıkı takibindeydi.

- Başrolünde olduğu ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisinin finali hakkında bilgi vermeyen oyuncu, altı bölüm sonra bitecek dizinin ardından Ay Yapım’ın ‘Yaseminler Tüter Mi Hâlâ?’ adlı filminde rol alacağını hatırlattı.

- Söz, Saat’in sevgilisi Kenan Doğulu’nun sarışın bir kadınla basında yer alan samimi fotoğraflarına geldi sonrasında.

- Beren Saat, bu konuda “O fotoğraflara sadece güldüm. Nasıl bir etki yaratabilir ki? Benden öncesinde olan bir olay, bu yüzden beni alakadar etmiyor” dedi.

- Kenan Doğulu, Marina adlı kadının yazıldığı gibi striptizci değil, tescilli Hollanda güzeli olduğunu açıklamış, Marina’yla 6 yıl önce çok kısa bir birliktelik yaşadıklarını söylemişti.


'Bal gibi' rekor

Kenan Doğulu’nun ilk kez Kral Müzik Ödülleri’nde seslendirdiği yeni albümünün çıkış şarkısı ‘Bal Gibi’, yedi günde bir milyonu aşkın tık alarak rekor kırdı.

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