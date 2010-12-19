'Bencil kocalar sayesinde bu işi yapıyoruz'

T24 - Kadınlarla para karşılığında birlikte oluyorlar. 30 yaşındaki bir kadına ayrı, 60 yaşındakine ayrı fiyat tarifesi uyguluyorlar.

İşte kadınlara para karşılığı şefkat göstermekten tutun da sekse kadar türlü türlü hizmetler veren erkeklerin anlattıkları... “Param var ama çok yalnızım”, “Kocam iktidarsız çok mutsuzum”, “Fantezilerimi sevgilime söylersem tektaş alma ihtimali sıfıra iner”, “Bir kere evlendim. Olmadı. Hayatıma bir adam daha sokmak istemiyorum...” Müşterisine gizli, mutlu ve tatmin olacağı seks vaat eden jigololara başvuran birçok kadın için fitili ateşleyen başlangıç cümleleri bunlar...

Peki her geçen gün sayıları biraz daha artan bu kadınlar ve adamlar kim? Jigoloların kapısını çalan kadınların büyük bölümünü dullar oluşturuyor; bir kısmı evli, bir kısmı da bekâr. Tek gerekçeleri de fiziksel yalnızlıkları değil. Yani jigololardan sadece seks talep etmiyorlar, işin içinde her zaman bir parça şefkat ya da kırılan gururun tamiri de yer alıyor. Son 10 yılda özellikle büyük şehirlerde yaşayan kadınların ihtiyaçlarını karşılayan jigololar arasında eczacı ya da bilgisayar mühendisi olan bile var. Aylık ortalama kazancı 2000 TL olan bu adamların bir kısmı için jigololuk ikinci bir iş. Ekonomik sıkıntılar yüzünden bu işi yapan evli jigoloların sayısının da hayli fazla olduğu konuşuluyor. Evli jigoloların eşlerine söylediği en gerçek yalan ise “Bu gece fazla mesai var. Gitmem gerek” oluyor.



Ücret yaşa göre değişebiliyor

* Birbirine yakın fiyat tarifeleriyle çalışan ajanslar, jigoloyla birlikte geçirilen saate ve müşterinin yaşına göre belirliyor ücretleri. Fiyatlar 150 ile 950 TL arasında değişiyor..

* Bireysel çalışan jigoloların farklı fiyat politikaları da var... Müşterinin yaşına göre para isteyen bazı jigololar 30 yaşındaki bir kadından bir saat için 150 TL alırken, 60 yaşındaki kadın için bir saatin bedeli 400 TL’yi bulabiliyor.

* Grup seks ücretleri ise daha dolgun. Bu tür ilişkilerde gecelik fiyat 700 TL, tam gün bedeli ise 1200 TL’ye ulaşıyor.

* Sadece İstanbul’da ihtiyaç halinde jigolo bulmak için kurulmuş 50’ye yakın ajans ve internet sitesi var.

* Profesyonel anlamda jigololuk yapanların sayısı 150 civarında. Merak veya kontör gibi “küçük ihtiyaçlar” için bu işi yapanlarla jigolo nüfusunun 1500’ü bulduğu tahmin ediliyor.

* Jigololar, sağlık raporu isteyen müşterilerine çoğunlukla sık aralıklarla yeniledikleri bir rapor götürüyor. Ama organizatörler arayan herkese, “Bir günde bile ne olacağı belli olmaz. Siz mutlaka korunun” uyarısı yapıyor.



“Ofise de gidiyoruz”

Jigololarla ilgili bir internet sitesinin Romeo kod adlı kurucusunun anlattıklarına bakılırsa, müşteriler arasında en fazla kendilerini en çok arayan grup, 30-45 yaş arası kadınlar. Bu kadınların sadece seks değil, aslında şefkat aradığını dile getiren Romeo, sanıldığının aksine her şeyin fantezi ve yatak odaklı olmadığına dikkat çekerek yaşananları şöyle anlatıyor:

“İlk telefondan sonra müşteriyi kataloğumuza yönlendiriyoruz. Katalogdan tercih yapan kadın, jigolo ile ilk kez görüşecekse soluğu hemen yatakta almıyor. Önce telefonda sohbet eden çift, sonra da buluşup bir şeyler içiyor. Kadın hazır olunca, onun tercih ettiği bir mekânda birlikte oluyorlar. ‘Mekân’ deyince de hayal gücünü korkak alıştırmamak lazım... Bu mekân ev, otel olabildiği gibi ‘işyerinde seks’ fantezisi olan kadınlar için jigolo ofise de gidilebiliyor.”



Bencil kocalar sayesinde bu işi yapıyoruz

* 25-35 yaş grubu kadın neden bir sevgili bulmak yerine sizinle anlaşıp bir de üstüne para veriyor?

Jigololuk yapan Romeo: Çünkü kendi bulduğu adamdan ilgi görmüyor. Jigololara bu iş alanını yaratanlar da bencil sevgili ve eşler zaten...



* Evli bir kadın neden size başvursun? Sadece ilgi için mi?

Romeo: Son yıllarda giderek artan stres erkeklerde iktidarsızlık sorununu da artırıyor. Bu da evde gerginliklere yol açıyor. Bazı kadınlar gizli bazıları da kocasının rızasıyla bize başvuruyor. Bunu fantezi olarak gören erkekler de var. İlişkiyi izlemek, hatta katılmak isteyenlere bile rastlıyoruz.



Ben karşının jigolosuyum

İstanbullu jigololar tıpkı taksiler gibi Anadolu-Avrupa yakası ayrımı yapabiliyor. Yani iş hangi yakadaysa o yakada oturan jigolo gönderiliyor. Çalıştığı semtte tanınmak ve müşterisine doğrudan ulaşmak için kartvizit bastırıp sokakta dağıtan ajanslar da var.



Eskort'u sevgilisi diye ailesiyle tanıştırdı

22 yaşındaki kız, ailesinin birkaç günlük tatilini fırsat bilip o gece tanıştığı ve ertesi gün adını bile hatırlamadığı bir adamla evinde tek gecelik ilişki yaşadığında, bunu sadece o ve partneri biliyordu. Daha doğrusu Arzu öyle sanıyordu... Ta ki ailesi tatilden eve dönene kadar... “Kızın eve bir erkekle geldi, adam uzun süre sizde kaldı” bilgisi veren komşu, babanın neredeyse kalp krizi geçirmesi için pimi çekmiş oldu. Babasına “Evlenmeyi düşünüyoruz. Sizinle tanışmak istiyor” diyen Arzu “Bunu çevremden kimseye anlatamam” diye düşünerek son çare internetten bulduğu bir eskort sitesine başvurdu. Asıl amacı kadınlara seks değil kavalyelik hizmeti vermek olan bu ajans, Arzu’ya Özgür adlı bir eskort gönderdi. Özgür kızın babasıyla tanıştı. Ücreti karşılığında birkaç ay süren bu yalan ilişki sonuçta yalan bir ayrılıkla sonuçlandı.



Doktor ve öğretmen eskort erkekler var

20’li yaşlarda şüphe çekmeden yaşamak isteyen genç kızlardan son zamanlarda sık sık benzer başvurular aldıklarını söyleyen Tunç Taşçı isimli organizatör, eskort erkeklerin nasıl çalıştığını şöyle anlatıyor: “Herkes eskort olamaz. Çünkü kadınlar arkadaş çevresine sokabileceği, saatlerce sohbet edebileceği eskort istiyor. Bizimle çalışan doktorlar ve öğretmenler bile var. Eskortların yüzde 60’ı üniversite mezunu. Kadınlar bu sırrı sadece çok yakın dostlarıyla paylaşıyor. Ama gizliliğe rağmen eskort işinin ehliyse namı kulaktan kulağa yayılıyor. Eskort erkek talebi en çok İstanbullu kadınlardan geliyor. İstanbul’u Ankara, İzmir, Eskişehir ve Bursa takip ediyor. Yol ve konaklama masrafı karşılanırsa eskort farklı şehirlere de gidiyor. Tatil arkadaşlığı da oldukça revaçta. Özellikle Türkiye’ye tatile gelen yabancılar hem rehber, hem de arkadaş olarak vakit geçirmek için ajanslara başvuruyor. Bu konuda en fazla talep de Hollandalı, Belçikalı ve Almanlardan geliyor.”



"Soyunmam, öpüşmem, sohbet eder giderim"

skortlar için en zor müşteri eski sevgilisi ne kızgınlıkları kolay kolay geçmeyen kadınlar ... “Aşkımla ezildim. Paramla ezerim” diye düşünen bu kadınlar dan ilginç talepler aldıkları nı dile getiren Taşçı, “Bazı kadınlar bizi arayıp ‘Bir eskort istiyorum . Ama gece boyunca ben ne istersem yapacak . Mesela havla dersem havlayacak’ diyor. Biz bu durumda çalışmamayı tercih ediyoruz . Böyle taleplere ret cevabı veriyoruz.”

“Soyunmam, öpüşmem, sevişmem” gibi kuralları olan çok sayıda eskort var. Bu nedenle jigoloların aksine gecenin sonunda “Devam edelim” diyen kadın, eskorttan ret cevabı da alabiliyor. Ama eğer ikili anlaşır, gece seksle biterse, ajans bu işe hiç karışmıyor ve komisyon istemiyor. Ayrıca eskortla r için de gizlilik önemli. Hiçbiri “Sen kimsin? Gerçek adın ne?” gibi sorulardan hoşlanmıyor... Sohbetlerde kadın-erkek ilişkileri en fazla tercih edilen konu oluyor.



Eskort erkek ajansları kapora alarak çalışıyor

* Müşteri yoğunluğunda 25-35 yaş grubu birinci sırada. 35-45 yaş ise ikinci. 60 yaş üstünden neredeyse hiç talep yok.

* İstanbul ’da 30 eskort ajansı var. Ama organiza törler bunlar arasında 2-3 tanesinin gerçekten istenilen niteliklerde eskort barındır dığını söylüyor.

* Büyük bir ajans 50-60 eskort çalıştırırken, küçüklerde bu sayı 2’ye kadar düşebiliyor.

* Bir saat için ortalama 300 TL alan eskortlar, gecelik anlaşmalarda 1200 TL istiyor.

* Eskort ajanslar ı kaparolı çalışıyor . İlk kez çalıştıkla rı müşterid en yüzde 50 kaparo isteyen bile var. Ama ortalama kaparo oranı yüzde 20’lerde .

* Büyük ajanslar da bir eskort için en düşük kazanç ayda 2500 TL. En fazla talep görenler ise 8 bin TL kazanıyor. Müşteri nin ödediğinin yüzde 25’ini organizasyon şirketi alıyor. Eskort erkek ajansları kaparo alarak çalışıyor



